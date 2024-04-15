https://ria.ru/20240415/obstrel-1940258263.html

Украинские войска обстреляли территорию ДНР 13 раз за сутки

Украинские войска обстреляли территорию ДНР 13 раз за сутки - РИА Новости, 15.04.2024

Украинские войска обстреляли территорию ДНР 13 раз за сутки

Украинские войска в понедельник 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по республике 34 боеприпаса, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T20:39

2024-04-15T20:39

2024-04-15T20:53

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

донецк

денис пушилин

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска в понедельник 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив по республике 34 боеприпаса, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Зафиксировано 13 обстрелов со стороны противника, выпущено 34 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА. Под огнем ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Донецк, Горловка, Волновахский район", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Глава ДНР напомнил, что в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на Горловку погиб водитель газовоза. Он уточнил, что погибший был сотрудником ГУП ДНР "Республиканская топливная компания". Пушилин добавил, что в результате обстрелов ДНР получили повреждения два жилых дома в Петровском районе Донецка, спортивный комплекс в Новотроицком и газовоз в Горловке.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

донецкая народная республика

горловка

донецк

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донецкая народная республика, горловка, донецк, денис пушилин, происшествия