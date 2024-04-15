https://ria.ru/20240415/oblomki-1940271592.html

В Волгоградской области нашли обломки летающего объекта

В Волгоградской области нашли обломки летающего объекта - РИА Новости, 15.04.2024

В Волгоградской области нашли обломки летающего объекта

Обломки летающего объекта обнаружили на территории Еланского района Волгоградской области, жертв нет, сообщает администрация района. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T22:28

2024-04-15T22:28

2024-04-15T22:28

волгоградская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 апр - РИА Новости. Обломки летающего объекта обнаружили на территории Еланского района Волгоградской области, жертв нет, сообщает администрация района. "На территории Еланского района обнаружены детали упавшего летающего объекта. Обломки находятся на расстоянии от населенных пунктов, повреждений имущества граждан не произошло, жертв нет", - говорится в Telegram-канале администрации. Отмечается, что обломки будут устранены в ближайшее время.

волгоградская область

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2024

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волгоградская область, происшествия