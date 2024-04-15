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Власти оценили состояние подмытого паводком моста через реку Томь в Томске
Власти оценили состояние подмытого паводком моста через реку Томь в Томске - РИА Новости, 15.04.2024
Власти оценили состояние подмытого паводком моста через реку Томь в Томске
Коммунальный мост через реку Томь в Томске, конструкции укреплений которого подмыла вышедшая из берегов река, находится вне опасности, сообщил в понедельник в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:34
2024-04-15T09:34
2024-04-15T09:44
происшествия
жкх
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наводнения в россии — 2024
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НОВОСИБИРСК, 15 апр – РИА Новости. Коммунальный мост через реку Томь в Томске, конструкции укреплений которого подмыла вышедшая из берегов река, находится вне опасности, сообщил в понедельник в Telegram-канале центр управления регионом (ЦУР) Томской области. Ранее местные СМИ писали, что к понедельнику воды из разлившейся Томи разрушили участок дороги к озеру Сенная Курья у Коммунального моста через реку в Томске и продолжают размывать земляной вал, входящий в конструкции укреплений моста. "Переливы от Нижнего Склада к Эуште и дорога в сторону СНТ под Коммунальным мостом, перелив дороги на повороте к микрорайону Западный. При этом запас ограждающей дамбы в районе Эушты и Нижнего Склада пока позволяет чувствовать себя спокойно. Коммунальный мост вне опасности", - говорится в сообщении центра. В ЦУРе уточнили что в настоящее время также частично затоплены четыре населенных пункта Томского района: Томск, Вершинино, Батурино и Черная речка. На контроле переливы дорог Казанка-Батурино и Вершинино-Яр. В понедельник утром главное управление МЧС по региону сообщило, что уровень воды в реке Томь в районе Томска за прошедшие сутки снова повысился, несмотря на взрывные работы на реке в минувшие выходные дни, в одном месте превышена опасная отметка. В селах и садоводческих товариществах Томского района затоплены 138 домов. По данным МЧС, уровень воды продолжит повышаться. На Томи планируют подрывы льда.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, томск, томский район, томская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, ЖКХ, Томск, Томский район, Томская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Власти оценили состояние подмытого паводком моста через реку Томь в Томске
ЦУР Томской области: Коммунальный мост в Томске находится вне опасности