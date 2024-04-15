https://ria.ru/20240415/oblasti-1940063498.html

Власти оценили состояние подмытого паводком моста через реку Томь в Томске

Власти оценили состояние подмытого паводком моста через реку Томь в Томске - РИА Новости, 15.04.2024

Власти оценили состояние подмытого паводком моста через реку Томь в Томске

Коммунальный мост через реку Томь в Томске, конструкции укреплений которого подмыла вышедшая из берегов река, находится вне опасности, сообщил в понедельник в... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T09:34

2024-04-15T09:34

2024-04-15T09:44

происшествия

жкх

томск

томский район

томская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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НОВОСИБИРСК, 15 апр – РИА Новости. Коммунальный мост через реку Томь в Томске, конструкции укреплений которого подмыла вышедшая из берегов река, находится вне опасности, сообщил в понедельник в Telegram-канале центр управления регионом (ЦУР) Томской области. Ранее местные СМИ писали, что к понедельнику воды из разлившейся Томи разрушили участок дороги к озеру Сенная Курья у Коммунального моста через реку в Томске и продолжают размывать земляной вал, входящий в конструкции укреплений моста. "Переливы от Нижнего Склада к Эуште и дорога в сторону СНТ под Коммунальным мостом, перелив дороги на повороте к микрорайону Западный. При этом запас ограждающей дамбы в районе Эушты и Нижнего Склада пока позволяет чувствовать себя спокойно. Коммунальный мост вне опасности", - говорится в сообщении центра. В ЦУРе уточнили что в настоящее время также частично затоплены четыре населенных пункта Томского района: Томск, Вершинино, Батурино и Черная речка. На контроле переливы дорог Казанка-Батурино и Вершинино-Яр. В понедельник утром главное управление МЧС по региону сообщило, что уровень воды в реке Томь в районе Томска за прошедшие сутки снова повысился, несмотря на взрывные работы на реке в минувшие выходные дни, в одном месте превышена опасная отметка. В селах и садоводческих товариществах Томского района затоплены 138 домов. По данным МЧС, уровень воды продолжит повышаться. На Томи планируют подрывы льда.

https://ria.ru/20240415/pavodki-1940057894.html

томск

томский район

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, томск, томский район, томская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024