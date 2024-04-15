Самая маленькая спасенная в Петербурге нерпа научилась есть рыбу
Спасенная в Петербурге нерпа научилась есть рыбу и уже поправилась на 3 кг
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Самая маленькая в центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге нерпа, которую спасли в начале марта, научилась самостоятельно есть рыбу и уже поправилась на 3 килограмма, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Ранее сообщалось, что новорожденного детеныша нерпы нашли и передали специалистам Фонда друзей балтийской нерпы в начале марта. Нерпенка нашли на берегу Ладожского озера.
"Когда малышка попала в центр, ее вес составлял не более 3,5 килограмма. Это первая в мировой практике столь крохотная пациентка. Недоношенная, с пуповиной и без зубов, с задержкой смены белькового меха на взрослый - за месяц она набрала 3 килограмма, научилась самостоятельно есть рыбу. В день она съедает почти килограмм мойвы", - говорится в сообщении.
В Фонде друзей балтийской нерпы есть традиция – называть попавших в центр ластоногих именем места, где их нашли. Нерпу, которая попала в руки специалистов 2 марта, решили назвать Ладога.
В настоящее время в центре для реабилитации морских млекопитающих проходят реабилитацию восемь животных: три ладожские кольчатые нерпы, одна балтийская и четыре серых тюленя. Их состояние стабильное. Серых тюленей кормят сельдью, нерп – мойвой.
Открытие первого в России проекта по сохранению редких видов морских млекопитающих - Фонда друзей балтийской нерпы, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, - состоялось в 2014 году в Петербурге. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" участвует в работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года.
Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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