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Самая маленькая спасенная в Петербурге нерпа научилась есть рыбу - РИА Новости, 15.04.2024
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Хорошие новости
 
20:20 15.04.2024 (обновлено: 20:38 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/nerpa-1940254385.html
Самая маленькая спасенная в Петербурге нерпа научилась есть рыбу
Самая маленькая спасенная в Петербурге нерпа научилась есть рыбу - РИА Новости, 15.04.2024
Самая маленькая спасенная в Петербурге нерпа научилась есть рыбу
Самая маленькая в центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге нерпа, которую спасли в начале марта, научилась самостоятельно есть рыбу и уже... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T20:20
2024-04-15T20:38
хорошие новости
общество
санкт-петербург
ладожское озеро
россия
фонд друзей балтийской нерпы
гуп «водоканал санкт-петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Самая маленькая в центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге нерпа, которую спасли в начале марта, научилась самостоятельно есть рыбу и уже поправилась на 3 килограмма, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Ранее сообщалось, что новорожденного детеныша нерпы нашли и передали специалистам Фонда друзей балтийской нерпы в начале марта. Нерпенка нашли на берегу Ладожского озера. "Когда малышка попала в центр, ее вес составлял не более 3,5 килограмма. Это первая в мировой практике столь крохотная пациентка. Недоношенная, с пуповиной и без зубов, с задержкой смены белькового меха на взрослый - за месяц она набрала 3 килограмма, научилась самостоятельно есть рыбу. В день она съедает почти килограмм мойвы", - говорится в сообщении. В Фонде друзей балтийской нерпы есть традиция – называть попавших в центр ластоногих именем места, где их нашли. Нерпу, которая попала в руки специалистов 2 марта, решили назвать Ладога. В настоящее время в центре для реабилитации морских млекопитающих проходят реабилитацию восемь животных: три ладожские кольчатые нерпы, одна балтийская и четыре серых тюленя. Их состояние стабильное. Серых тюленей кормят сельдью, нерп – мойвой. Открытие первого в России проекта по сохранению редких видов морских млекопитающих - Фонда друзей балтийской нерпы, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, - состоялось в 2014 году в Петербурге. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" участвует в работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20231123/kotenok-1911346948.html
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общество, санкт-петербург, ладожское озеро, россия, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга
Хорошие новости, Общество, Санкт-Петербург, Ладожское озеро, Россия, Фонд друзей балтийской нерпы, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга
Самая маленькая спасенная в Петербурге нерпа научилась есть рыбу

Спасенная в Петербурге нерпа научилась есть рыбу и уже поправилась на 3 кг

© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramСамая маленькая спасенная нерпа Ладога
Самая маленькая спасенная нерпа Ладога - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/Telegram
Самая маленькая спасенная нерпа Ладога
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Самая маленькая в центре реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге нерпа, которую спасли в начале марта, научилась самостоятельно есть рыбу и уже поправилась на 3 килограмма, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Ранее сообщалось, что новорожденного детеныша нерпы нашли и передали специалистам Фонда друзей балтийской нерпы в начале марта. Нерпенка нашли на берегу Ладожского озера.
"Когда малышка попала в центр, ее вес составлял не более 3,5 килограмма. Это первая в мировой практике столь крохотная пациентка. Недоношенная, с пуповиной и без зубов, с задержкой смены белькового меха на взрослый - за месяц она набрала 3 килограмма, научилась самостоятельно есть рыбу. В день она съедает почти килограмм мойвы", - говорится в сообщении.
В Фонде друзей балтийской нерпы есть традиция – называть попавших в центр ластоногих именем места, где их нашли. Нерпу, которая попала в руки специалистов 2 марта, решили назвать Ладога.
В настоящее время в центре для реабилитации морских млекопитающих проходят реабилитацию восемь животных: три ладожские кольчатые нерпы, одна балтийская и четыре серых тюленя. Их состояние стабильное. Серых тюленей кормят сельдью, нерп – мойвой.
Открытие первого в России проекта по сохранению редких видов морских млекопитающих - Фонда друзей балтийской нерпы, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, - состоялось в 2014 году в Петербурге. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" участвует в работе по спасению морских млекопитающих балтийского региона с 2013 года.
Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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