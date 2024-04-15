https://ria.ru/20240415/neft-1940034932.html

Цены на нефть выросли после атаки Ирана на Израиль

Цены на нефть выросли после атаки Ирана на Израиль - РИА Новости, 15.04.2024

Цены на нефть выросли после атаки Ирана на Израиль

Мировые цены на нефть растут на 0,3-0,4% после атаки Ирана на Израиль, следует из данных торгов. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T01:21

2024-04-15T01:21

2024-04-15T01:21

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут на 0,3-0,4% после атаки Ирана на Израиль, следует из данных торгов. По состоянию на 1.16 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,357%, до 90,48 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 85,69 доллара. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240415/zoloto-1940034768.html

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