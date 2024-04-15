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Цены на нефть выросли после атаки Ирана на Израиль
Цены на нефть выросли после атаки Ирана на Израиль - РИА Новости, 15.04.2024
Цены на нефть выросли после атаки Ирана на Израиль
Мировые цены на нефть растут на 0,3-0,4% после атаки Ирана на Израиль, следует из данных торгов. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T01:21
2024-04-15T01:21
2024-04-15T01:21
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут на 0,3-0,4% после атаки Ирана на Израиль, следует из данных торгов. По состоянию на 1.16 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,357%, до 90,48 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 85,69 доллара. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240415/zoloto-1940034768.html
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в мире, цены на нефть, иран, израиль, сирия, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, brent, wti (нефть), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, Сирия, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Brent, WTI (нефть), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Цены на нефть выросли после атаки Ирана на Израиль
Мировые цены на нефть выросли на 0,3-0,4 процента после атаки Ирана на Израиль