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Атака Ирана на Израиль не случилась в вакууме, заявил Небензя - РИА Новости, 15.04.2024
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00:12 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/nebenzya-1940030801.html
Атака Ирана на Израиль не случилась в вакууме, заявил Небензя
Атака Ирана на Израиль не случилась в вакууме, заявил Небензя - РИА Новости, 15.04.2024
Атака Ирана на Израиль не случилась в вакууме, заявил Небензя
Атака Ирана на Израиль не случилась в вакууме, - это стало ответом на позорное бездействие Совбеза ООН, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T00:12
2024-04-15T00:12
в мире
иран
израиль
россия
василий небензя
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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ООН, 15 апр – РИА Новости. Атака Ирана на Израиль не случилась в вакууме, - это стало ответом на позорное бездействие Совбеза ООН, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось "в вакууме". Шаги Ирана стали ответом позорному бездействию СБ ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первую. Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля", - сказал Небензя. Третьего апреля США и Великобритания отказались обсуждать предложенный Россией проект заявления Совета безопасности ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Тогда Лондон и Вашингтон сослались на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего. В воскресенье проходит срочное заседание СБ ООН в связи с ударом возмездия, который Иран нанес по территории Израиля. Между тем незадолго до этого постпредство Ирана при ООН заявляло, что если бы Совет безопасности осудил удар Израиля по иранскому консульству и привлек к ответственности виновных, необходимость наказания Ираном израильской стороны "могла бы быть устранена".
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в мире, иран, израиль, россия, василий небензя, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Израиль, Россия, Василий Небензя, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Атака Ирана на Израиль не случилась в вакууме, заявил Небензя

Небензя: атака Ираном Израиля стала ответом на позорное бездействие Совбеза ООН

© РИА Новости / Александр Щербак/POOLПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Александр Щербак/POOL
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 15 апр – РИА Новости. Атака Ирана на Израиль не случилась в вакууме, - это стало ответом на позорное бездействие Совбеза ООН, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось "в вакууме". Шаги Ирана стали ответом позорному бездействию СБ ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первую. Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля", - сказал Небензя.
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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Вчера, 23:55
Третьего апреля США и Великобритания отказались обсуждать предложенный Россией проект заявления Совета безопасности ООН об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Тогда Лондон и Вашингтон сослались на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего. В воскресенье проходит срочное заседание СБ ООН в связи с ударом возмездия, который Иран нанес по территории Израиля. Между тем незадолго до этого постпредство Ирана при ООН заявляло, что если бы Совет безопасности осудил удар Израиля по иранскому консульству и привлек к ответственности виновных, необходимость наказания Ираном израильской стороны "могла бы быть устранена".
 
В миреИранИзраильРоссияВасилий НебензяООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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