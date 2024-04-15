https://ria.ru/20240415/navodnenie-1940031495.html

Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 596 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 596 сантиметров - РИА Новости, 15.04.2024

Уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 596 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за два часа на 11 сантиметров, составляет 596 сантиметров, сообщили власти Курганской области в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T00:23

2024-04-15T00:23

2024-04-15T00:38

тобол (река)

происшествия

россия

курганская область

наводнения в россии — 2024

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вадим шумков

курган

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся за два часа на 11 сантиметров, составляет 596 сантиметров, сообщили власти Курганской области в Telegram-канале.Ранее городская администрация сообщала, что уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 585 сантиметров по данным на 00:00 15 апреля (22:00 мск 14 апреля)."Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься, в Кургане, по данным на 15 апреля на 2.00 (0.00 мск), он составляет 596 см, +11 сантиметров за два часа", — говорится в сообщении властей региона.Отмечается, что в Барабе, Кетовский округ, на это же время уровень воды составил 226 сантиметров, +23 сантиметра за два часа. Рост уровня воды, по данным Кетовского округа, в районе населённых пунктов Кетово, Лаптева, Крюково, Санаторная за последние два часа составляет от +18 до +20 сантиметров.Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что при уровне шесть метров начнется затопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области. Сегодня там началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.

https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html

тобол (река)

россия

курганская область

курган

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Обстановка у реки Тобол в Кургане Обстановка у реки Тобол в Кургане. Уровень воды поднялся до 565 см (утром был 491 см). Спасатели убирают мусор, который несет по реке к дамбе, чтобы не было резкого подъема воды. 2024-04-15T00:23 true PT0M18S

Понтонный мост в деревне под Курганом, прибитый к берегу мощным течением Тобола Мощное течение Тобола смыло и прибило к берегу понтонный мост в деревне под Курганом. Мужчины на лодке пытаются привязать мост, чтобы его совсем не утащило, так как это единственная переправа на другой берег. 2024-04-15T00:23 true PT0M06S

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тобол (река), происшествия, россия, курганская область, наводнения в россии — 2024, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вадим шумков, курган