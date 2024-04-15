https://ria.ru/20240415/most-1940263844.html

В Калининграде построят пешеходный "философский мост"

В Калининграде построят пешеходный "философский мост" - РИА Новости, 15.04.2024

В Калининграде построят пешеходный "философский мост"

Пешеходный "философский мост" построят в Калининграде, о старте работ заявили по итогам встречи губернатор Калининградской области Антон Алиханов и председатель РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T21:28

2024-04-15T21:28

2024-04-15T21:28

общество

калининград

калининградская область

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 15 апр - РИА Новости. Пешеходный "философский мост" построят в Калининграде, о старте работ заявили по итогам встречи губернатор Калининградской области Антон Алиханов и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, сообщает пресс-служба правительства региона. "Будущий мост, названный топонимической комиссией Калининграда "Философский", соединит улицу Виктора Гюго и остров Канта. Длина сооружения составит 50 метров, ширина – три метра. Он будет пешеходным и разводным... Эта территория входит в так называемый "Музейный квартал" Калининграда, объединяющий несколько популярных туристических маршрутов, музеев и достопримечательностей исторического центра Калининграда", - говорится в сообщении. Отмечено, что Сбербанк профинансирует почти треть затрат на строительство пешеходного моста. На эти цели банк направляет 180 миллионов рублей. Часть средств поступит по линии областного правительства и муниципалитета. Общая стоимость проекта оценивается в сумме более 600 миллионов рублей. "Контракт подписан, подрядчик может приступать к обустройству стройплощадки. Спасибо коллегам из Сбера, они направляют существенную сумму на этот объект", – приводит пресс-служба слова губернатора Антона Алиханова. Заказчиком строительства объекта выступает благотворительный фонд "Благоустройство и взаимопомощь", который не один год организует сбор средств на возведение общественно значимых объектов и ремонт исторических зданий. "Активные строительные работы на объекте начнутся в конце июня, когда завершится установленный правилами рыболовства период тишины на водоёмах. Завершить строительство планируется к лету 2025 года", - говорится в сообщении. Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов отметил, что сделан ещё один шаг к повышению туристической привлекательности Калининграда и развитию комфортной городской среды. "Для людей "Философский мост" станет любимым местом для прогулок и фотографий на память", - приводит пресс-служба слова Дмитрий Суховерхова.

https://ria.ru/20231013/kaliningrad-1902491274.html

https://realty.ria.ru/20240327/putin-1936161836.html

https://ria.ru/20231228/marshrut-1918810311.html

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общество, калининград, калининградская область, антон алиханов