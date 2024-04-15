В Калининграде построят пешеходный "философский мост"
В "Музейном квартале" в Калининграде построят пешеходный "философский мост"
© iStock.com / Diy13Собор в Калининграде
© iStock.com / Diy13
Собор в Калининграде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 15 апр - РИА Новости. Пешеходный "философский мост" построят в Калининграде, о старте работ заявили по итогам встречи губернатор Калининградской области Антон Алиханов и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов, сообщает пресс-служба правительства региона.
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"Будущий мост, названный топонимической комиссией Калининграда "Философский", соединит улицу Виктора Гюго и остров Канта. Длина сооружения составит 50 метров, ширина – три метра. Он будет пешеходным и разводным... Эта территория входит в так называемый "Музейный квартал" Калининграда, объединяющий несколько популярных туристических маршрутов, музеев и достопримечательностей исторического центра Калининграда", - говорится в сообщении.
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Отмечено, что Сбербанк профинансирует почти треть затрат на строительство пешеходного моста. На эти цели банк направляет 180 миллионов рублей. Часть средств поступит по линии областного правительства и муниципалитета. Общая стоимость проекта оценивается в сумме более 600 миллионов рублей.
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"Контракт подписан, подрядчик может приступать к обустройству стройплощадки. Спасибо коллегам из Сбера, они направляют существенную сумму на этот объект", – приводит пресс-служба слова губернатора Антона Алиханова.
Заказчиком строительства объекта выступает благотворительный фонд "Благоустройство и взаимопомощь", который не один год организует сбор средств на возведение общественно значимых объектов и ремонт исторических зданий.
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"Активные строительные работы на объекте начнутся в конце июня, когда завершится установленный правилами рыболовства период тишины на водоёмах. Завершить строительство планируется к лету 2025 года", - говорится в сообщении.
Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов отметил, что сделан ещё один шаг к повышению туристической привлекательности Калининграда и развитию комфортной городской среды.
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"Для людей "Философский мост" станет любимым местом для прогулок и фотографий на память", - приводит пресс-служба слова Дмитрий Суховерхова.
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