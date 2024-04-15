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Почти треть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве - РИА Новости, 15.04.2024
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15:14 15.04.2024 (обновлено: 15:21 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/moskva-1940171767.html
Почти треть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве
Почти треть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве - РИА Новости, 15.04.2024
Почти треть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве
Почти треть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве, еще столько же выпадет до конца недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:14
2024-04-15T15:21
общество
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Почти треть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве, еще столько же выпадет до конца недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Синоптик сообщил, что погода в Москве в течение всей недели будет определяться циклонической циркуляцией, которая, как правило, сопровождается пасмурной погодой с осадками."За вчерашний день и сегодняшнюю ночь выпало около 10 миллиметров осадков. До конца недели ожидается такое же количество", - сказал Вильфанд.Он отметил, что апрель считается одним из самых "сухих" месяцев, норма суммы осадков за 30 дней составляет 37 миллиметров."Почти одна треть месячной нормы – кажется, что много. Действительно, не так уж и мало, но в сравнении с летними осадками - ничего особенного", - добавил синоптик.
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общество, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Почти треть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Вильфанд: около 10 миллиметров осадков выпало за сутки в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы
Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина под зонтом на одной из улиц в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Почти треть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве, еще столько же выпадет до конца недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик сообщил, что погода в Москве в течение всей недели будет определяться циклонической циркуляцией, которая, как правило, сопровождается пасмурной погодой с осадками.
«
"За вчерашний день и сегодняшнюю ночь выпало около 10 миллиметров осадков. До конца недели ожидается такое же количество", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что апрель считается одним из самых "сухих" месяцев, норма суммы осадков за 30 дней составляет 37 миллиметров.
"Почти одна треть месячной нормы – кажется, что много. Действительно, не так уж и мало, но в сравнении с летними осадками - ничего особенного", - добавил синоптик.
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ОбществоМоскваРоман ВильфандГидрометцентрПогода
 
 
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