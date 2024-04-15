https://ria.ru/20240415/moskva-1940171767.html

Почти треть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Почти треть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве - РИА Новости, 15.04.2024

Почти треть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Почти треть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве, еще столько же выпадет до конца недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T15:14

2024-04-15T15:14

2024-04-15T15:21

общество

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Почти треть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве, еще столько же выпадет до конца недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Синоптик сообщил, что погода в Москве в течение всей недели будет определяться циклонической циркуляцией, которая, как правило, сопровождается пасмурной погодой с осадками."За вчерашний день и сегодняшнюю ночь выпало около 10 миллиметров осадков. До конца недели ожидается такое же количество", - сказал Вильфанд.Он отметил, что апрель считается одним из самых "сухих" месяцев, норма суммы осадков за 30 дней составляет 37 миллиметров."Почти одна треть месячной нормы – кажется, что много. Действительно, не так уж и мало, но в сравнении с летними осадками - ничего особенного", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20240312/el-nino-1932403941.html

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общество, москва, роман вильфанд, гидрометцентр, погода