https://ria.ru/20240415/moskva-1940127804.html
В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Степанкова, сообщил источник
В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Степанкова, сообщил источник - РИА Новости, 15.04.2024
В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Степанкова, сообщил источник
В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Валентина Степанкова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:57
2024-04-15T12:57
2024-04-15T13:10
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Валентина Степанкова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Тело 47-летнего Дениса Степанкова накануне нашли в квартире в центре Москвы. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер", — сказал собеседник агентства.Правоохранители проводят проверку, уточнил источник.Валентин Степанков занимал пост генпрокурора в 1991-1993 годах.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Степанкова, сообщил источник
В квартире в центре Москвы нашли мертвым сына экс-генпрокурора Степанкова
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Валентина Степанкова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Тело 47-летнего Дениса Степанкова накануне нашли в квартире в центре Москвы. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер", — сказал собеседник агентства.
Правоохранители проводят проверку, уточнил источник.
Валентин Степанков занимал пост генпрокурора в 1991-1993 годах.