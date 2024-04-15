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В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Степанкова, сообщил источник - РИА Новости, 15.04.2024
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12:57 15.04.2024 (обновлено: 13:10 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/moskva-1940127804.html
В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Степанкова, сообщил источник
В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Степанкова, сообщил источник - РИА Новости, 15.04.2024
В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Степанкова, сообщил источник
В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Валентина Степанкова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T12:57
2024-04-15T13:10
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Валентина Степанкова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Тело 47-летнего Дениса Степанкова накануне нашли в квартире в центре Москвы. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер", — сказал собеседник агентства.Правоохранители проводят проверку, уточнил источник.Валентин Степанков занимал пост генпрокурора в 1991-1993 годах.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Степанкова, сообщил источник

В квартире в центре Москвы нашли мертвым сына экс-генпрокурора Степанкова

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой помощи в Москве
Врач скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Валентина Степанкова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Тело 47-летнего Дениса Степанкова накануне нашли в квартире в центре Москвы. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер", — сказал собеседник агентства.
Правоохранители проводят проверку, уточнил источник.
Валентин Степанков занимал пост генпрокурора в 1991-1993 годах.
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