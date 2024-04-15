https://ria.ru/20240415/moskva-1940127804.html

В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Степанкова, сообщил источник

В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Степанкова, сообщил источник - РИА Новости, 15.04.2024

В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Степанкова, сообщил источник

В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Валентина Степанкова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T12:57

2024-04-15T12:57

2024-04-15T13:10

происшествия

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Москве нашли мертвым сына экс-генпрокурора Валентина Степанкова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Тело 47-летнего Дениса Степанкова накануне нашли в квартире в центре Москвы. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер", — сказал собеседник агентства.Правоохранители проводят проверку, уточнил источник.Валентин Степанков занимал пост генпрокурора в 1991-1993 годах.

https://ria.ru/20231223/akter-1917600516.html

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2024

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происшествия, москва, россия