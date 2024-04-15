https://ria.ru/20240415/moskva-1940075491.html
Бирюков: более 2 млн вызовов приняла "Система-112" за I квартал 2024 года
Бирюков: более 2 млн вызовов приняла "Система-112" за I квартал 2024 года - РИА Новости, 15.04.2024
Бирюков: более 2 млн вызовов приняла "Система-112" за I квартал 2024 года
Более 2 миллионов вызовов приняла столичная "Система-112" за первый квартал этого года, что немного превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:26
2024-04-15T10:26
2024-04-15T10:26
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москва
петр бирюков
система 112
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 2 миллионов вызовов приняла столичная "Система-112" за первый квартал этого года, что немного превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "На сегодняшний день "Система-112" является одной из ключевых городских служб, она работает по принципу "одного окна", к ней подключены все оперативные службы. Только за первый квартал на единый номер "112" поступило свыше 2 миллионов вызовов, из них примерно половина потребовала реагирования экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 230 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей. "Сегодня в смене работают 125 специалистов, процесс приема и обработки поступающих сообщений полностью автоматизирован. Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет детали происшествия и передает информацию в экстренные службы. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что к "Системе-112" подключены все операторы связи, их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика, и отправлять смс-сообщения. Кроме того, операторы обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС", оборудование позволяет им разговаривать с людьми, находящимися в салоне автомобиля. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, система 112
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Система 112
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 2 миллионов вызовов приняла столичная "Система-112" за первый квартал этого года, что немного превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"На сегодняшний день "Система-112" является одной из ключевых городских служб, она работает по принципу "одного окна", к ней подключены все оперативные службы. Только за первый квартал на единый номер "112" поступило свыше 2 миллионов вызовов, из них примерно половина потребовала реагирования экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что в настоящее время столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 230 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей
.
"Сегодня в смене работают 125 специалистов, процесс приема и обработки поступающих сообщений полностью автоматизирован. Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет детали происшествия и передает информацию в экстренные службы. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что к "Системе-112" подключены все операторы связи, их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика, и отправлять смс-сообщения. Кроме того, операторы обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛО
НАСС", оборудование позволяет им разговаривать с людьми, находящимися в салоне автомобиля. -0-