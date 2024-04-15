https://ria.ru/20240415/mitinguyuschie-1940265913.html

МВД Грузии пригрозило митингующим в Тбилиси применением силы

МВД Грузии пригрозило митингующим в Тбилиси применением силы - РИА Новости, 15.04.2024

МВД Грузии пригрозило митингующим в Тбилиси применением силы

МВД Грузии призвало митингующих в Тбилиси против законопроекта об иноагентах повиноваться полиции и предупредило, что в противном случае применит силу. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T21:48

2024-04-15T21:48

2024-04-15T23:15

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парламентские выборы в грузии

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ТБИЛИСИ, 15 апр — РИА Новости. МВД Грузии призвало митингующих в Тбилиси против законопроекта об иноагентах повиноваться полиции и предупредило, что в противном случае применит силу. "Призываем организаторов и участников акции повиноваться законным требованием полицию. <…> В случае если они выйдут за пределы нормы выражения свободы слова и мирного собрания, правоохранители используют специальные возможности", — говорится в заявлении министерства.У одного из входов в парламент действует спецназ, передает корреспондент РИА Новости. Он также добавил, что силовики применяют водометы. По предварительной информации, есть задержанные, но их количество не уточняется.В понедельник грузинские депутаты приступили к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". В это же время в центре Тбилиси началась акция протеста.Впоследствии на проспекте Руставели перед парламентом установили сцену, где выступают активисты. На демонстрации присутствуют представители неправительственных организаций, артисты, политики и студенты.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ из парламента.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла спорный законопроект на рассмотрение законодательного органа. В этот раз вместо термина "агент иностранного влияния" используется понятие "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание осталось без изменений.В пояснительной записке сказано, что инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре.В Тбилиси возобновились акции протестов с требованием отозвать законопроект. Местная оппозиция утверждает, что этот документ является аналогом российского. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США. И сейчас это уже стало общемировой практикой, добавил он.

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https://ria.ru/20240410/zakon-1939134059.html

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Протестующие пытаются прорваться через кордоны полиции на митинге в Тбилиси МВД Грузии призвало митингующих в Тбилиси против законопроекта об иноагентах повиноваться полиции и предупредило, что в противном случае будет использовать силу. 2024-04-15T21:48 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, парламентские выборы в грузии