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В Тбилиси полиция продолжает задерживать митингующих у здания парламента
В Тбилиси полиция продолжает задерживать митингующих у здания парламента - РИА Новости, 15.04.2024
В Тбилиси полиция продолжает задерживать митингующих у здания парламента
Грузинская полиция продолжает задерживать митингующих в Тбилиси у здания парламента, которые протестуют из-за принятия закона об иноагентах, передает... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:09
2024-04-15T22:09
2024-04-15T22:09
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ТБИЛИСИ, 15 апр – РИА Новости. Грузинская полиция продолжает задерживать митингующих в Тбилиси у здания парламента, которые протестуют из-за принятия закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. МВД Грузии пока не делало официальных комментариев по числу задержанных. Правоохранители в основном задерживают тех активистов, которые стоят перед боковым входом здания законодательного органа. Ранее митингующие решили обойти парламент, после чего на месте появился спецназ и водометы. МВД Грузии уже предупредило митингующих повиноваться требованиям полиции. Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам в первом чтении поддержал в понедельник вечером законопроект об иноагентах.
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии
В Тбилиси полиция продолжает задерживать митингующих у здания парламента
Полиция в Тбилиси задерживает митингующих против закона об иноагентах