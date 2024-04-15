https://ria.ru/20240415/miting-1940268826.html

В Тбилиси полиция продолжает задерживать митингующих у здания парламента

В Тбилиси полиция продолжает задерживать митингующих у здания парламента - РИА Новости, 15.04.2024

В Тбилиси полиция продолжает задерживать митингующих у здания парламента

Грузинская полиция продолжает задерживать митингующих в Тбилиси у здания парламента, которые протестуют из-за принятия закона об иноагентах, передает... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T22:09

2024-04-15T22:09

2024-04-15T22:09

в мире

грузия

парламентские выборы в грузии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940260249_0:112:1193:783_1920x0_80_0_0_f6dd39b8972702c33cb871d4d0f659c5.jpg

ТБИЛИСИ, 15 апр – РИА Новости. Грузинская полиция продолжает задерживать митингующих в Тбилиси у здания парламента, которые протестуют из-за принятия закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. МВД Грузии пока не делало официальных комментариев по числу задержанных. Правоохранители в основном задерживают тех активистов, которые стоят перед боковым входом здания законодательного органа. Ранее митингующие решили обойти парламент, после чего на месте появился спецназ и водометы. МВД Грузии уже предупредило митингующих повиноваться требованиям полиции. Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам в первом чтении поддержал в понедельник вечером законопроект об иноагентах.

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, парламентские выборы в грузии