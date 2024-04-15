Рейтинг@Mail.ru
В Тбилиси полиция продолжает задерживать митингующих у здания парламента - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/miting-1940268826.html
В Тбилиси полиция продолжает задерживать митингующих у здания парламента
В Тбилиси полиция продолжает задерживать митингующих у здания парламента - РИА Новости, 15.04.2024
В Тбилиси полиция продолжает задерживать митингующих у здания парламента
Грузинская полиция продолжает задерживать митингующих в Тбилиси у здания парламента, которые протестуют из-за принятия закона об иноагентах, передает... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:09
2024-04-15T22:09
в мире
грузия
парламентские выборы в грузии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940260249_0:112:1193:783_1920x0_80_0_0_f6dd39b8972702c33cb871d4d0f659c5.jpg
ТБИЛИСИ, 15 апр – РИА Новости. Грузинская полиция продолжает задерживать митингующих в Тбилиси у здания парламента, которые протестуют из-за принятия закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. МВД Грузии пока не делало официальных комментариев по числу задержанных. Правоохранители в основном задерживают тех активистов, которые стоят перед боковым входом здания законодательного органа. Ранее митингующие решили обойти парламент, после чего на месте появился спецназ и водометы. МВД Грузии уже предупредило митингующих повиноваться требованиям полиции. Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам в первом чтении поддержал в понедельник вечером законопроект об иноагентах.
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940260249_0:0:1193:895_1920x0_80_0_0_f89595570db1ff1af06e25700e99a486.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, парламентские выборы в грузии
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии
В Тбилиси полиция продолжает задерживать митингующих у здания парламента

Полиция в Тбилиси задерживает митингующих против закона об иноагентах

© SputnikСпецназ и полиция у парламента Грузии во время митинга против принятия закона об иноагентах
Спецназ и полиция у парламента Грузии во время митинга против принятия закона об иноагентах - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Sputnik
Спецназ и полиция у парламента Грузии во время митинга против принятия закона об иноагентах
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 15 апр – РИА Новости. Грузинская полиция продолжает задерживать митингующих в Тбилиси у здания парламента, которые протестуют из-за принятия закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости.
МВД Грузии пока не делало официальных комментариев по числу задержанных. Правоохранители в основном задерживают тех активистов, которые стоят перед боковым входом здания законодательного органа. Ранее митингующие решили обойти парламент, после чего на месте появился спецназ и водометы. МВД Грузии уже предупредило митингующих повиноваться требованиям полиции.
Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам в первом чтении поддержал в понедельник вечером законопроект об иноагентах.
 
В миреГрузияПарламентские выборы в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала