https://ria.ru/20240415/miting-1940259389.html

В Тбилиси у входа в парламент появился спецназ

В Тбилиси у входа в парламент появился спецназ - РИА Новости, 15.04.2024

В Тбилиси у входа в парламент появился спецназ

Подразделения спецназа появились на улице у входа в парламент в Тбилиси после того, как митингующие решили обойти законодательный орган, сообщает корреспондент... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T20:55

2024-04-15T20:55

2024-04-15T21:00

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тбилиси

парламентские выборы в грузии

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ТБИЛИСИ, 15 апр – РИА Новости. Подразделения спецназа появились на улице у входа в парламент в Тбилиси после того, как митингующие решили обойти законодательный орган, сообщает корреспондент РИА Новости. В Тбилиси на проспекте Руставели перед зданием парламента проходит митинг против принятия закона об иноагентах, который рассматривается в законодательном органе. Участники митинга недавно заявили, что решили с поднятыми руками обойти по кругу законодательный орган. В это время на улице у одного из входов в парламент появился спецназ. Пока предупредительных сигналов со стороны правоохранителей не было. В понедельник утром грузинский парламент приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", представленного фракцией "Грузинская мечта".

https://ria.ru/20240415/draka-1940141310.html

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в мире, тбилиси, парламентские выборы в грузии