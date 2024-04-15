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В Тбилиси у входа в парламент появился спецназ - РИА Новости, 15.04.2024
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20:55 15.04.2024 (обновлено: 21:00 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/miting-1940259389.html
В Тбилиси у входа в парламент появился спецназ
В Тбилиси у входа в парламент появился спецназ - РИА Новости, 15.04.2024
В Тбилиси у входа в парламент появился спецназ
Подразделения спецназа появились на улице у входа в парламент в Тбилиси после того, как митингующие решили обойти законодательный орган, сообщает корреспондент... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T20:55
2024-04-15T21:00
в мире
тбилиси
парламентские выборы в грузии
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ТБИЛИСИ, 15 апр – РИА Новости. Подразделения спецназа появились на улице у входа в парламент в Тбилиси после того, как митингующие решили обойти законодательный орган, сообщает корреспондент РИА Новости. В Тбилиси на проспекте Руставели перед зданием парламента проходит митинг против принятия закона об иноагентах, который рассматривается в законодательном органе. Участники митинга недавно заявили, что решили с поднятыми руками обойти по кругу законодательный орган. В это время на улице у одного из входов в парламент появился спецназ. Пока предупредительных сигналов со стороны правоохранителей не было. В понедельник утром грузинский парламент приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", представленного фракцией "Грузинская мечта".
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в мире, тбилиси, парламентские выборы в грузии
В мире, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии
В Тбилиси у входа в парламент появился спецназ

В Тбилиси к парламенту вышел спецназ из-за митинга против закона об иноагентах

© SputnikМитинг против принятия закона об иноагентах в Тбилиси. 15 апреля 2024
Митинг против принятия закона об иноагентах в Тбилиси. 15 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Sputnik
Митинг против принятия закона об иноагентах в Тбилиси. 15 апреля 2024
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 15 апр – РИА Новости. Подразделения спецназа появились на улице у входа в парламент в Тбилиси после того, как митингующие решили обойти законодательный орган, сообщает корреспондент РИА Новости.
В Тбилиси на проспекте Руставели перед зданием парламента проходит митинг против принятия закона об иноагентах, который рассматривается в законодательном органе.
Участники митинга недавно заявили, что решили с поднятыми руками обойти по кругу законодательный орган. В это время на улице у одного из входов в парламент появился спецназ. Пока предупредительных сигналов со стороны правоохранителей не было.
В понедельник утром грузинский парламент приступил к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", представленного фракцией "Грузинская мечта".
Драка в ходе рассмотрения закона об иноагентах в парламенте Грузии
В парламенте Грузии произошла драка при рассмотрении закона об иноагентах
Вчера, 13:41
 
В миреТбилисиПарламентские выборы в Грузии
 
 
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