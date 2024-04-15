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Мишустин призвал обеспечить четкое выполнение решений Путина и Лукашенко - РИА Новости, 15.04.2024
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15:17 15.04.2024 (обновлено: 16:44 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/mishustin-1940172460.html
Мишустин призвал обеспечить четкое выполнение решений Путина и Лукашенко
Мишустин призвал обеспечить четкое выполнение решений Путина и Лукашенко - РИА Новости, 15.04.2024
Мишустин призвал обеспечить четкое выполнение решений Путина и Лукашенко
Правительства России и Белоруссии должны обеспечить четкое и безусловное выполнение всех решений, принятых президентами двух стран Владимиром Путиным и... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:17
2024-04-15T16:44
россия
белоруссия
москва
михаил мишустин
владимир путин
александр лукашенко
политика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительства России и Белоруссии должны обеспечить четкое и безусловное выполнение всех решений, принятых президентами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в ходе недавних переговоров на высшем уровне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Конечно, задача наших правительств - обеспечить четкое, безусловное выполнение всех решений, которые наши руководители приняли на высшем уровне", - сказал Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко в Москве.
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россия, белоруссия, москва, михаил мишустин, владимир путин, александр лукашенко, политика
Россия, Белоруссия, Москва, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика
Мишустин призвал обеспечить четкое выполнение решений Путина и Лукашенко

Мишустин: Россия и Белоруссия должны обеспечить выполнение принятых решений

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время российско-белорусских переговоров в Москве. 15 апреля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время российско-белорусских переговоров в Москве. 15 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время российско-белорусских переговоров в Москве. 15 апреля 2024
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительства России и Белоруссии должны обеспечить четкое и безусловное выполнение всех решений, принятых президентами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в ходе недавних переговоров на высшем уровне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Конечно, задача наших правительств - обеспечить четкое, безусловное выполнение всех решений, которые наши руководители приняли на высшем уровне", - сказал Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко в Москве.
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Начались переговоры Путина и Лукашенко
11 апреля, 19:40
 
РоссияБелоруссияМоскваМихаил МишустинВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоПолитика
 
 
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