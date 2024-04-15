https://ria.ru/20240415/mishustin-1940172460.html
Мишустин призвал обеспечить четкое выполнение решений Путина и Лукашенко
Мишустин призвал обеспечить четкое выполнение решений Путина и Лукашенко - РИА Новости, 15.04.2024
Мишустин призвал обеспечить четкое выполнение решений Путина и Лукашенко
Правительства России и Белоруссии должны обеспечить четкое и безусловное выполнение всех решений, принятых президентами двух стран Владимиром Путиным и... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:17
2024-04-15T15:17
2024-04-15T16:44
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политика
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Правительства России и Белоруссии должны обеспечить четкое и безусловное выполнение всех решений, принятых президентами двух стран Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в ходе недавних переговоров на высшем уровне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Конечно, задача наших правительств - обеспечить четкое, безусловное выполнение всех решений, которые наши руководители приняли на высшем уровне", - сказал Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко в Москве.
https://ria.ru/20240411/peregovory-1939443608.html
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россия, белоруссия, москва, михаил мишустин, владимир путин, александр лукашенко, политика
Россия, Белоруссия, Москва, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика
Мишустин призвал обеспечить четкое выполнение решений Путина и Лукашенко
Мишустин: Россия и Белоруссия должны обеспечить выполнение принятых решений