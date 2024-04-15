https://ria.ru/20240415/mirshaymer-1940238641.html

"Это будет катастрофа": в США признали серьезную ошибку по Украине

"Это будет катастрофа": в США признали серьезную ошибку по Украине - РИА Новости, 15.04.2024

"Это будет катастрофа": в США признали серьезную ошибку по Украине

Решение Североатлантического альянса в 2008 году пригласить Украину в военный блок привело к катастрофическим последствиям, заявил американский профессор Джон... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T19:07

2024-04-15T19:07

2024-04-15T19:07

специальная военная операция на украине

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джон миршаймер

нато

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Решение Североатлантического альянса в 2008 году пригласить Украину в военный блок привело к катастрофическим последствиям, заявил американский профессор Джон Миршаймер в эфире Youtube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Давайте вернемся в апрель 2008 год, когда мы приняли решение о вступлении Украины в НАТО. Мы заложили и подготовили катастрофический набор политических последствий. Мы будем жить с ними еще долго. В будущем это будет катастрофа", — отметил он.По словам профессора, Запад сделал безумно глупый шаг. Он пояснил, что если бы Киев не пригласили в альянс, то сейчас, по его мнению, Крым и Донбасс могли бы оставаться частью территории Украины."И у нас не было бы всех этих проблем в Восточной Европе, которые у нас сейчас", — резюмировал Миршаймер.В 2008 году страны Североатлантического альянса на саммите в Бухаресте подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отсрочив решение вопроса на неопределенное время. В июне 2021 года лидеры НАТО на саммите в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к военному блоку. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но сроков, на которые руководство этих стран ориентировалось бы, не назвали.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940218184.html

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в мире, украина, донбасс, киев, джон миршаймер, нато