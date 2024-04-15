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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1165 сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1165 сантиметров - РИА Новости, 15.04.2024

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга снизился до 1165 сантиметров

Вода в реке Урал у Оренбурга на 8.00 мск снизилась до 1165 см, сообщили журналистам в областном главке МЧС России. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T09:27

2024-04-15T09:27

2024-04-15T09:36

оренбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

россия

наводнения в россии — 2024

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ОРЕНБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Вода в реке Урал у Оренбурга на 8.00 мск снизилась до 1165 см, сообщили журналистам в областном главке МЧС России.Ранее мэрия Оренбурга сообщала, что уровень воды в Урале составляет 1171 сантиметр."1165 (сантиметров) на 10.00 (8.00 мск)", - обозначили в главке уровень воды в Урале у Оренбурга.

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оренбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, россия, наводнения в россии — 2024