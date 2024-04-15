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Уровень воды в реке Томь в районе Томска может достичь опасной отметки - РИА Новости, 15.04.2024
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08:48 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/mchs-1940056472.html
Уровень воды в реке Томь в районе Томска может достичь опасной отметки
Уровень воды в реке Томь в районе Томска может достичь опасной отметки - РИА Новости, 15.04.2024
Уровень воды в реке Томь в районе Томска может достичь опасной отметки
Подъем уровня воды в реке Томь в районе города Томска в ближайшие дни продолжится, объявлено штормовое предупреждение, сообщает в понедельник ГУМЧС по Томской... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T08:48
2024-04-15T08:48
происшествия
томск
томская область
томский район
наводнения в россии — 2024
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НОВОСИБИРСК, 15 апр – РИА Новости. Подъем уровня воды в реке Томь в районе города Томска в ближайшие дни продолжится, объявлено штормовое предупреждение, сообщает в понедельник ГУМЧС по Томской области в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Томь в районе Томска за прошедшие сутки снова повысился, несмотря на взрывные работы на реке в минувшие выходные дни, в одном месте превышена опасная отметка. В селах и садоводческих товариществах Томского района подтоплены 138 домов. "В связи с образованием затора льда на реке Томь в районе города Томск в период 15-17 апреля продолжится подъем уровня воды, возможно достижение опасной отметки 890 сантиметров (Томск, гидроствор), продолжится подтопление приусадебных участков - населенный пункт Черная речка, населенный пункт Тахтамышево", - говорится в сообщении ведомства. В главке МЧС отмечают, что анализ складывающейся обстановки подготовлен на основании выпущенного в понедельник штормового предупреждения Томского гидрометцентра. По данным местных СМИ, к понедельнику воды разлившейся Томи разрушили участок дороги к озеру Сенная Курья у Коммунального моста через реку в Томске и размывают земляной вал, входящий в конструкции укреплений моста. При этом заместитель мэра Томска Дмитрий Путров заявил агентству "РИА Томск", что конструкциям Коммунального моста ничего не угрожает.
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
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томская область
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происшествия, томск, томская область, томский район, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Томск, Томская область, Томский район, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Томь в районе Томска может достичь опасной отметки

МЧС: уровень воды в реке Томь в районе Томска продолжит повышаться

© МЧС Томской области/TelegramУровень воды в реке Томь в Томской области
Уровень воды в реке Томь в Томской области
© МЧС Томской области/Telegram
Уровень воды в реке Томь в Томской области. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 15 апр – РИА Новости. Подъем уровня воды в реке Томь в районе города Томска в ближайшие дни продолжится, объявлено штормовое предупреждение, сообщает в понедельник ГУМЧС по Томской области в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Томь в районе Томска за прошедшие сутки снова повысился, несмотря на взрывные работы на реке в минувшие выходные дни, в одном месте превышена опасная отметка. В селах и садоводческих товариществах Томского района подтоплены 138 домов.
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"В связи с образованием затора льда на реке Томь в районе города Томск в период 15-17 апреля продолжится подъем уровня воды, возможно достижение опасной отметки 890 сантиметров (Томск, гидроствор), продолжится подтопление приусадебных участков - населенный пункт Черная речка, населенный пункт Тахтамышево", - говорится в сообщении ведомства.
В главке МЧС отмечают, что анализ складывающейся обстановки подготовлен на основании выпущенного в понедельник штормового предупреждения Томского гидрометцентра.
По данным местных СМИ, к понедельнику воды разлившейся Томи разрушили участок дороги к озеру Сенная Курья у Коммунального моста через реку в Томске и размывают земляной вал, входящий в конструкции укреплений моста. При этом заместитель мэра Томска Дмитрий Путров заявил агентству "РИА Томск", что конструкциям Коммунального моста ничего не угрожает.
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