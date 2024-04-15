Уровень воды в реке Томь в районе Томска может достичь опасной отметки
МЧС: уровень воды в реке Томь в районе Томска продолжит повышаться
Уровень воды в реке Томь в Томской области. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 15 апр – РИА Новости. Подъем уровня воды в реке Томь в районе города Томска в ближайшие дни продолжится, объявлено штормовое предупреждение, сообщает в понедельник ГУМЧС по Томской области в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Томь в районе Томска за прошедшие сутки снова повысился, несмотря на взрывные работы на реке в минувшие выходные дни, в одном месте превышена опасная отметка. В селах и садоводческих товариществах Томского района подтоплены 138 домов.
"Наступит внезапно". Что ждет российские регионы в ближайшие дни
10 апреля, 08:00
"В связи с образованием затора льда на реке Томь в районе города Томск в период 15-17 апреля продолжится подъем уровня воды, возможно достижение опасной отметки 890 сантиметров (Томск, гидроствор), продолжится подтопление приусадебных участков - населенный пункт Черная речка, населенный пункт Тахтамышево", - говорится в сообщении ведомства.
В главке МЧС отмечают, что анализ складывающейся обстановки подготовлен на основании выпущенного в понедельник штормового предупреждения Томского гидрометцентра.
По данным местных СМИ, к понедельнику воды разлившейся Томи разрушили участок дороги к озеру Сенная Курья у Коммунального моста через реку в Томске и размывают земляной вал, входящий в конструкции укреплений моста. При этом заместитель мэра Томска Дмитрий Путров заявил агентству "РИА Томск", что конструкциям Коммунального моста ничего не угрожает.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17