https://ria.ru/20240415/luna-1940159664.html

"Роскосмос" предложил создать источник ядерной энергии на Луне

"Роскосмос" предложил создать источник ядерной энергии на Луне - РИА Новости, 15.04.2024

"Роскосмос" предложил создать источник ядерной энергии на Луне

Создание ядерного источника энергии для работы лунной базы могло бы стать российским вкладом в этот совместный с Китаем проект, сообщил гендиректор "Роскосмоса" РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:27

2024-04-15T14:27

2024-04-15T14:28

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КАЛУГА, 15 апр - РИА Новости. Создание ядерного источника энергии для работы лунной базы могло бы стать российским вкладом в этот совместный с Китаем проект, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Ещё более важно создать компактный надёжный долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне. И это может являться одним из серьёзных вкладов российской стороны в совместный российско-китайский проект", - сказал Борисов на лекции для учащихся, курсантов и студентов в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге. Он пояснил, что лунная ночь длится примерно 14 земных суток. Обеспечить работу электрических приборов такое продолжительное время в тени только за счёт зарядки солнечными батареями днём нельзя. Ранее Борисов говорил, что "Роскосмос" совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах.

https://ria.ru/20240102/luna-1918143146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, луна, китай, калуга, юрий борисов (роскосмос), роскосмос