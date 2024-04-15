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"Роскосмос" предложил создать источник ядерной энергии на Луне - РИА Новости, 15.04.2024
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Наука
 
14:27 15.04.2024 (обновлено: 14:28 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/luna-1940159664.html
"Роскосмос" предложил создать источник ядерной энергии на Луне
"Роскосмос" предложил создать источник ядерной энергии на Луне - РИА Новости, 15.04.2024
"Роскосмос" предложил создать источник ядерной энергии на Луне
Создание ядерного источника энергии для работы лунной базы могло бы стать российским вкладом в этот совместный с Китаем проект, сообщил гендиректор "Роскосмоса" РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:27
2024-04-15T14:28
наука
космос - риа наука
луна
китай
калуга
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КАЛУГА, 15 апр - РИА Новости. Создание ядерного источника энергии для работы лунной базы могло бы стать российским вкладом в этот совместный с Китаем проект, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Ещё более важно создать компактный надёжный долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне. И это может являться одним из серьёзных вкладов российской стороны в совместный российско-китайский проект", - сказал Борисов на лекции для учащихся, курсантов и студентов в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге. Он пояснил, что лунная ночь длится примерно 14 земных суток. Обеспечить работу электрических приборов такое продолжительное время в тени только за счёт зарядки солнечными батареями днём нельзя. Ранее Борисов говорил, что "Роскосмос" совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах.
https://ria.ru/20240102/luna-1918143146.html
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космос - риа наука, луна, китай, калуга, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Китай, Калуга, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
"Роскосмос" предложил создать источник ядерной энергии на Луне

Борисов: РФ может создать ядерный источник энергии для проекта лунной базы с КНР

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛетящий самолет на фоне полной Луны
Летящий самолет на фоне полной Луны - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Летящий самолет на фоне полной Луны. Архивное фото
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КАЛУГА, 15 апр - РИА Новости. Создание ядерного источника энергии для работы лунной базы могло бы стать российским вкладом в этот совместный с Китаем проект, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
«
"Ещё более важно создать компактный надёжный долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне. И это может являться одним из серьёзных вкладов российской стороны в совместный российско-китайский проект", - сказал Борисов на лекции для учащихся, курсантов и студентов в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.
Он пояснил, что лунная ночь длится примерно 14 земных суток. Обеспечить работу электрических приборов такое продолжительное время в тени только за счёт зарядки солнечными батареями днём нельзя.
Ранее Борисов говорил, что "Роскосмос" совместно с китайскими коллегами рассматривает доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033-2035 годах.
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