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Астраханская область подготовила план восстановления Кременского района ЛНР - РИА Новости, 15.04.2024
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14:51 15.04.2024 (обновлено: 15:25 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/lnr-1940165974.html
Астраханская область подготовила план восстановления Кременского района ЛНР
Астраханская область подготовила план восстановления Кременского района ЛНР - РИА Новости, 15.04.2024
Астраханская область подготовила план восстановления Кременского района ЛНР
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о создании для восстановления подшефного региону Кременского района... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:51
2024-04-15T15:25
специальная военная операция на украине
астраханская область
луганская народная республика
россия
игорь бабушкин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о создании для восстановления подшефного региону Кременского района Луганской Народной Республики пятилетнего плана восстановления, который корректируется в зависимости от оперативной обстановки на линии боевого соприкосновения. "В августе 2022 года Астраханская область взяла шефство над Кременским районом Луганской Народной Республики. Часть его территории по-прежнему находится на линии боевого соприкосновения, тем не менее совместно с местной администрацией и министерством строительства Российской Федерации мы разработали план реализации специального инфраструктурного проекта. Он пятилетний, но постоянно корректируется в зависимости от оперативной обстановки", - сказал Бабушкин во время встречи по видеосвязи с главой государства. Он уточнил, что приоритетным направлением для региона-шефа является восстановление разрушенных боевиками объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также многоквартирных домов. "Я бываю в районе и должен сказать, что люди, несмотря ни на что, держатся и выстраивают сегодня мирную жизнь. В населенных пунктах, расположенных подальше от передовой, мы восстанавливаем объекты культуры и образования. На Луганщину выезжают наши медики, педагоги, концертные бригады", - рассказал губернатор. Он отметил, что в Астрахань на отдых приезжают сотни детей из прифронтовой зоны. По его данным, в прошлом году на оздоровление приезжали 750 ребят, в нынешнем году эта работа будет продолжена. Бабушкин добавил, что сегодня в Астраханской области отдыхают и обучаются 150 детей из Белгородской области.
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астраханская область, луганская народная республика, россия, игорь бабушкин, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Астраханская область, Луганская Народная Республика, Россия, Игорь Бабушкин, Владимир Путин, Общество
Астраханская область подготовила план восстановления Кременского района ЛНР

Бабушкин доложил Путину о пятилетнем плане восстановления Кременского района ЛНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о создании для восстановления подшефного региону Кременского района Луганской Народной Республики пятилетнего плана восстановления, который корректируется в зависимости от оперативной обстановки на линии боевого соприкосновения.
"В августе 2022 года Астраханская область взяла шефство над Кременским районом Луганской Народной Республики. Часть его территории по-прежнему находится на линии боевого соприкосновения, тем не менее совместно с местной администрацией и министерством строительства Российской Федерации мы разработали план реализации специального инфраструктурного проекта. Он пятилетний, но постоянно корректируется в зависимости от оперативной обстановки", - сказал Бабушкин во время встречи по видеосвязи с главой государства.
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Он уточнил, что приоритетным направлением для региона-шефа является восстановление разрушенных боевиками объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также многоквартирных домов.
"Я бываю в районе и должен сказать, что люди, несмотря ни на что, держатся и выстраивают сегодня мирную жизнь. В населенных пунктах, расположенных подальше от передовой, мы восстанавливаем объекты культуры и образования. На Луганщину выезжают наши медики, педагоги, концертные бригады", - рассказал губернатор.
Он отметил, что в Астрахань на отдых приезжают сотни детей из прифронтовой зоны. По его данным, в прошлом году на оздоровление приезжали 750 ребят, в нынешнем году эта работа будет продолжена. Бабушкин добавил, что сегодня в Астраханской области отдыхают и обучаются 150 детей из Белгородской области.
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Специальная военная операция на УкраинеАстраханская областьЛуганская Народная РеспубликаРоссияИгорь БабушкинВладимир ПутинОбщество
 
 
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