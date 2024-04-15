https://ria.ru/20240415/lnr-1940165974.html

Астраханская область подготовила план восстановления Кременского района ЛНР

Астраханская область подготовила план восстановления Кременского района ЛНР - РИА Новости, 15.04.2024

Астраханская область подготовила план восстановления Кременского района ЛНР

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о создании для восстановления подшефного региону Кременского района... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:51

2024-04-15T14:51

2024-04-15T15:25

специальная военная операция на украине

астраханская область

луганская народная республика

россия

игорь бабушкин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил президенту РФ Владимиру Путину о создании для восстановления подшефного региону Кременского района Луганской Народной Республики пятилетнего плана восстановления, который корректируется в зависимости от оперативной обстановки на линии боевого соприкосновения. "В августе 2022 года Астраханская область взяла шефство над Кременским районом Луганской Народной Республики. Часть его территории по-прежнему находится на линии боевого соприкосновения, тем не менее совместно с местной администрацией и министерством строительства Российской Федерации мы разработали план реализации специального инфраструктурного проекта. Он пятилетний, но постоянно корректируется в зависимости от оперативной обстановки", - сказал Бабушкин во время встречи по видеосвязи с главой государства. Он уточнил, что приоритетным направлением для региона-шефа является восстановление разрушенных боевиками объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также многоквартирных домов. "Я бываю в районе и должен сказать, что люди, несмотря ни на что, держатся и выстраивают сегодня мирную жизнь. В населенных пунктах, расположенных подальше от передовой, мы восстанавливаем объекты культуры и образования. На Луганщину выезжают наши медики, педагоги, концертные бригады", - рассказал губернатор. Он отметил, что в Астрахань на отдых приезжают сотни детей из прифронтовой зоны. По его данным, в прошлом году на оздоровление приезжали 750 ребят, в нынешнем году эта работа будет продолжена. Бабушкин добавил, что сегодня в Астраханской области отдыхают и обучаются 150 детей из Белгородской области.

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Ольга Фомченкова

астраханская область, луганская народная республика, россия, игорь бабушкин, владимир путин, общество