https://ria.ru/20240415/lekarstva-1940064955.html

В России проиндексировали норматив затрат на лекарства для льготников

В России проиндексировали норматив затрат на лекарства для льготников - РИА Новости, 15.04.2024

В России проиндексировали норматив затрат на лекарства для льготников

Норматив затрат на лекарства для льготников проиндексирован на 7,4%, что позволит регионам закупить дополнительный объем препаратов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T09:42

2024-04-15T09:42

2024-04-15T13:35

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Норматив затрат на лекарства для льготников проиндексирован на 7,4%, что позволит регионам закупить дополнительный объем препаратов, сообщила пресс-служба Минздрава России. "Норматив затрат на лекарства для льготников проиндексирован на 7,4%. Правительство РФ утвердило постановление "Об установлении норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в 2024 году", - говорится в сообщении. Постановлением норматив финансовых затрат устанавливается на уровне 1211,3 рубля, перерасчет произведен в соответствии с индексом потребительских цен в 2023 году, уточнили в пресс-службе. Данное увеличение размера индексации позволит произвести пересчет объема финансовых средств, направляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, таким образом регионы смогут дополнительно закупить лекарственные препараты в 2024 году для граждан, пояснили в пресс-службе. На бесплатные лекарства, лечебное питание и медицинские изделия имеют право инвалиды, в том числе, участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, чернобыльцы. При этом сумма норматива не определяет ограничений на объем выписки льготных лекарств каждому гражданину. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач, подчеркнули в Минздраве.

https://ria.ru/20240119/minzdrav-1922443129.html

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общество, здоровье - общество, россия, прорыв дамбы в орске