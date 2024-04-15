Рейтинг@Mail.ru
В России проиндексировали норматив затрат на лекарства для льготников - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 15.04.2024 (обновлено: 13:35 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/lekarstva-1940064955.html
В России проиндексировали норматив затрат на лекарства для льготников
В России проиндексировали норматив затрат на лекарства для льготников - РИА Новости, 15.04.2024
В России проиндексировали норматив затрат на лекарства для льготников
Норматив затрат на лекарства для льготников проиндексирован на 7,4%, что позволит регионам закупить дополнительный объем препаратов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:42
2024-04-15T13:35
общество
здоровье - общество
россия
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940077538_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_44608e3367fc9953948f1cc3445e3130.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Норматив затрат на лекарства для льготников проиндексирован на 7,4%, что позволит регионам закупить дополнительный объем препаратов, сообщила пресс-служба Минздрава России. "Норматив затрат на лекарства для льготников проиндексирован на 7,4%. Правительство РФ утвердило постановление "Об установлении норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в 2024 году", - говорится в сообщении. Постановлением норматив финансовых затрат устанавливается на уровне 1211,3 рубля, перерасчет произведен в соответствии с индексом потребительских цен в 2023 году, уточнили в пресс-службе. Данное увеличение размера индексации позволит произвести пересчет объема финансовых средств, направляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, таким образом регионы смогут дополнительно закупить лекарственные препараты в 2024 году для граждан, пояснили в пресс-службе. На бесплатные лекарства, лечебное питание и медицинские изделия имеют право инвалиды, в том числе, участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, чернобыльцы. При этом сумма норматива не определяет ограничений на объем выписки льготных лекарств каждому гражданину. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач, подчеркнули в Минздраве.
https://ria.ru/20240119/minzdrav-1922443129.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940077538_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_4f999734e7f4f15b7a22788c539bb18c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, прорыв дамбы в орске
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Прорыв дамбы в Орске
В России проиндексировали норматив затрат на лекарства для льготников

Минздрав: норматив затрат на лекарства для льготников увеличили на 7,4 процента

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТаблетница
Таблетница - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Таблетница
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Норматив затрат на лекарства для льготников проиндексирован на 7,4%, что позволит регионам закупить дополнительный объем препаратов, сообщила пресс-служба Минздрава России.
«
"Норматив затрат на лекарства для льготников проиндексирован на 7,4%. Правительство РФ утвердило постановление "Об установлении норматива финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, в 2024 году", - говорится в сообщении.
Постановлением норматив финансовых затрат устанавливается на уровне 1211,3 рубля, перерасчет произведен в соответствии с индексом потребительских цен в 2023 году, уточнили в пресс-службе. Данное увеличение размера индексации позволит произвести пересчет объема финансовых средств, направляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, таким образом регионы смогут дополнительно закупить лекарственные препараты в 2024 году для граждан, пояснили в пресс-службе.
На бесплатные лекарства, лечебное питание и медицинские изделия имеют право инвалиды, в том числе, участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, чернобыльцы. При этом сумма норматива не определяет ограничений на объем выписки льготных лекарств каждому гражданину. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач, подчеркнули в Минздраве.
Женщина покупает лекарственные препараты в аптеке - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Минздрав изменит правила формирования перечня жизненно важных лекарств
19 января, 22:28
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияПрорыв дамбы в Орске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала