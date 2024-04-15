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В ЛДПР прокомментировали идею объединения с Партией дела
В ЛДПР прокомментировали идею объединения с Партией дела - РИА Новости, 15.04.2024
В ЛДПР прокомментировали идею объединения с Партией дела
Говорить что-то конкретное на тему присоединения Партии дела к ЛДПР рано, либерал-демократы обсуждают разные направления развития партии, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:19
2024-04-15T10:19
2024-04-15T10:19
политика
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Говорить что-то конкретное на тему присоединения Партии дела к ЛДПР рано, либерал-демократы обсуждают разные направления развития партии, сообщила РИА Новости заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар. ЛДПР после президентских выборов начала обсуждать объединение с Партией дела, писало ранее издание "Ведомости" со ссылкой на источники. "По поручению председателя ЛДПР Леонида Слуцкого сейчас идет разработка стратегии развития партии до 2026 года и дальнейшую перспективу. Рассматриваются разные направления, поэтому говорить на этот счет что-то конкретное рано, но если какие-то решения будут приняты, Леонид Эдуардович обязательно сделает соответствующее заявление", - сообщила Кавшар. Кроме того, она отметила, что законом понятие "объединение" не предусмотрено.
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политика, леонид слуцкий (политик), лдпр
Политика, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
В ЛДПР прокомментировали идею объединения с Партией дела
Замглавы аппарата ЛДПР Кавшар: говорить о присоединении Партии дела рано
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Говорить что-то конкретное на тему присоединения Партии дела к ЛДПР рано, либерал-демократы обсуждают разные направления развития партии, сообщила РИА Новости заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар.
ЛДПР после президентских выборов начала обсуждать объединение с Партией дела, писало ранее издание "Ведомости" со ссылкой на источники.
«
"По поручению председателя ЛДПР Леонида Слуцкого сейчас идет разработка стратегии развития партии до 2026 года и дальнейшую перспективу. Рассматриваются разные направления, поэтому говорить на этот счет что-то конкретное рано, но если какие-то решения будут приняты, Леонид Эдуардович обязательно сделает соответствующее заявление", - сообщила Кавшар.
Кроме того, она отметила, что законом понятие "объединение" не предусмотрено.