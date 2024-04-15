https://ria.ru/20240415/kurgan-1940205288.html

Жители Кургана переживают из-за животных, которых некуда эвакуировать

Жители Кургана переживают из-за животных, которых некуда эвакуировать - РИА Новости, 15.04.2024

Жители Кургана переживают из-за животных, которых некуда эвакуировать

Коневладелец Наталья Мальсагова из Кургана рассказала РИА Новости, что переживает, куда и как эвакуировать животных во время прихода большой воды в город. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T17:06

2024-04-15T17:06

2024-04-15T17:06

происшествия

жилье

тобол (река)

курган

курганская область

вадим шумков

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 15 апр – РИА Новости. Коневладелец Наталья Мальсагова из Кургана рассказала РИА Новости, что переживает, куда и как эвакуировать животных во время прихода большой воды в город. В понедельник губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что паводок движется на Курган, вода уже в 10 километрах от города, ее объем колоссальный. Ранее он заявил, что по реке Тобол идет более 1 миллиарда 300 миллионов кубометров воды, что в два раза превышает объем сбросов 1994 года, когда произошло масштабное наводнение, и река поднялась более чем на десять метров. По последним данным мэрии, уровень воды в реке Тобол в Кургане составил 694 сантиметра. "Мы недавно переехали на этот участок, здесь 20 лет не топило, а сейчас нам говорят, что будет наводнение, и вода придет сюда уже к вечеру. У нас безвыходная ситуация", – сказала агентству жительница микрорайона Тополя (микрорайон в Кургане, находится в низине – ред.) и коневладелец Наталья Мальсагова. Сейчас женщина владеет фермой, которая образовалась в результате спасения лошадей с мясокомбинатов региона и соседних областей. Помимо 30 голов коней, в хозяйстве есть еще 50 баранов, 15 коз, 20 кроликов, пять собак и пять кошек. По словам Мальсаговой, председатель микрорайона предлагал ей построить в лесу временный пункт размещения для животных на время паводка. "Строить не из чего. Там некоторые местные жители сделали постройки для своих овец и коз, но для лошадей там нет места. Все кричат: "Эвакуируетесь". Но эвакуировать животных мне некуда", – заявляет собеседница. "Я знаю, где и какой уровень. А будет девять (метров воды – ред.) или не будет, никто не знает. Я, как коренной житель, помню свой уровень по прошлым годам: знаю, что семь метров – топит Тюнино, 7,20 метров – закрывают дороги. Сейчас по районам уровни не говорят, и непонятно, где вода находится", – поделилась мнением другая жительница Тополей. Она не захотела представляться корреспонденту РИА Новости, однако, пустила на ферму посмотреть: многие вещи она подняла наверх: значит, несмотря на неверие, все-таки ждет большую воду у себя на участке. РИА Новости запросило информацию у региональных властей по поводу помощи с эвакуацией животных с частных хозяйств. На момент выхода публикации ответ не получен. По данным Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий. Ожидается превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления (700 сантиметров) и опасного явления (850 сантиметров), затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По данным ГУМЧС, по состоянию на 15 апреля, остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20240415/pavodok-1940150962.html

тобол (река)

курган

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ферма в Курганской области готовится к паводку Владельцы ферм в Кургане переживают, как эвакуировать животных с приходом большой воды в город. Местный коневладелец Наталья Мальсагова говорит, что ситуация безвыходная: ожидается, что паводок придет уже к вечеру, а возможного варианта эвакуации нет. 2024-04-15T17:06 true PT0M37S

Cпасатели на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка Cпасатели дежурят на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка. По последним данным мэрии, уровень воды поднялся за два часа на 15 сантиметров - до 646. 2024-04-15T17:06 true PT0M23S

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Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, тобол (река), курган, курганская область, вадим шумков, наводнения в россии — 2024