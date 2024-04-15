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Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 664 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 664 сантиметров - РИА Новости, 15.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 664 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана в 12:00 (10:00 мск) вырос до 664 сантиметров, сообщила горадминистрация. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T10:09

2024-04-15T10:09

2024-04-15T10:57

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

курган

происшествия

курганская область

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана в 12:00 (10:00 мск) вырос до 664 сантиметров, сообщила горадминистрация.По данным геопортала, информирующего о ситуации с паводком в Курганской области, в 08:00 утра (06:00 мск) уровень воды находился на отметке 631 сантиметр. Таким образом, он поднялся на 33 сантиметра за четыре часа.Как подчеркивал курганский гидрометеоцентр, неблагоприятные явления наступают при отметке 700 сантиметров, опасные явления — при 850 сантиметрах.Губернатор Вадим Шумков предупреждал, что при шести метрах начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега. В Уралгидрометцентре прогнозируют затопление прибрежных территорий в Кургане 15-18 апреля.По последним данным МЧС, в регионе затоплены 309 домов и 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуировали, 885 находятся в пунктах временного размещения.При этом может затопить еще 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. В зоне ЧС, предположительно, окажутся 18 718 человек.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В воскресенье уровень воды в районе Оренбурга впервые начал снижаться.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Тюменской области, где началась эвакуация из двух деревень. Под угрозой затопления находится 51 населенный пункт, 1847 домов и 7291 человек. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек ожидается к 20 апреля, пик — 23-25 апреля.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.

тобол (река)

курган

курганская область

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Обстановка у реки Тобол в Кургане Обстановка у реки Тобол в Кургане. Уровень воды поднялся до 565 см (утром был 491 см). Спасатели убирают мусор, который несет по реке к дамбе, чтобы не было резкого подъема воды. 2024-04-15T10:09 true PT0M18S

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тобол (река), наводнения в россии — 2024, курган, происшествия, курганская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)