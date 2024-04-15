https://ria.ru/20240415/kurenkov-1940053073.html

Глава МЧС вылетел в Оренбургскую область

Глава МЧС вылетел в Оренбургскую область - РИА Новости, 15.04.2024

Глава МЧС вылетел в Оренбургскую область

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, где действует федеральный уровень реагирования на ЧС, министр посетит Орск, чтобы проверить... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T08:10

2024-04-15T08:10

2024-04-15T08:19

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

орск

происшествия

александр куренков (мчс)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939975117_0:280:3082:2014_1920x0_80_0_0_c0d05da77311ddcd47366e990712a09c.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, где действует федеральный уровень реагирования на ЧС, министр посетит Орск, чтобы проверить исполнение поручений по ликвидации паводка, сообщает пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале."Из Омска Александр Куренков вновь направляется в Оренбургскую область. На территории региона продолжает действовать федеральный уровень реагирования на ЧС. Министр посетит наиболее пострадавший от паводка город Орск", - говорится в сообщении.Уточняется, что Куренков проверит в Орске исполнение ранее озвученных поручений по ликвидации последствий ЧС, оказание помощи пострадавшему населению, в том числе работу комиссий по оценке ущерба. Кроме того, глава ведомства встретится с инициативной группой орчан, пострадавших от последствий паводка.Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Первый удар стихии пришелся на район Старого города, жители были эвакуированы. Власти города смогли засыпать дамбу только 11 апреля. Режим ЧС введен на всей территории Оренбургской области.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

оренбургская область

орск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), орск, происшествия, александр куренков (мчс), наводнения в россии — 2024