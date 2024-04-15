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Семья Куклачева хочет повторить юбилейное шоу с участием артиста в сентябре - РИА Новости, 15.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:44 15.04.2024 (обновлено: 12:10 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/kuklachev-1940103882.html
Семья Куклачева хочет повторить юбилейное шоу с участием артиста в сентябре
Семья Куклачева хочет повторить юбилейное шоу с участием артиста в сентябре - РИА Новости, 15.04.2024
Семья Куклачева хочет повторить юбилейное шоу с участием артиста в сентябре
Семья Куклачевых приняла решение повторить юбилейное шоу народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в сентябре с его участием, но без цирковых трюков, сообщила РИА... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:44
2024-04-15T12:10
культура
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Семья Куклачевых приняла решение повторить юбилейное шоу народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в сентябре с его участием, но без цирковых трюков, сообщила РИА Новости его представитель Ольга Кардокене."Семьей Куклачевых принято решение повторить юбилейное шоу в сентябре с участием самого Юрия Дмитриевича. Только, конечно, без цирковых трюков с его участием", - сказала собеседница агентства.Куклачеву в пятницу стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт.Юбилейное шоу Куклачева "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле" проходило с 12 по 14 апреля. После госпитализации артиста в представлении принимали участие все артисты, включая детей Куклачева, но без самого юбиляра.Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).
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Культура, Юрий Куклачев, Театр кошек Куклачева, Москва, Театр, Новости культуры
Семья Куклачева хочет повторить юбилейное шоу с участием артиста в сентябре

Семья Куклачева в сентябре повторит юбилейное шоу с его участием, но без трюков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАртист Юрий Куклачев во время представления в Театре кошек
Артист Юрий Куклачев во время представления в Театре кошек - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Артист Юрий Куклачев во время представления в Театре кошек. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Семья Куклачевых приняла решение повторить юбилейное шоу народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в сентябре с его участием, но без цирковых трюков, сообщила РИА Новости его представитель Ольга Кардокене.
«
"Семьей Куклачевых принято решение повторить юбилейное шоу в сентябре с участием самого Юрия Дмитриевича. Только, конечно, без цирковых трюков с его участием", - сказала собеседница агентства.
Куклачеву в пятницу стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт.
Юбилейное шоу Куклачева "Самый добрый клоун" в "Вегас сити холле" проходило с 12 по 14 апреля. После госпитализации артиста в представлении принимали участие все артисты, включая детей Куклачева, но без самого юбиляра.
Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).
Создатель и руководитель Театра Кошек Юрий Куклачев перед началом пресс-конференции в театре - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Биография Юрия Куклачева
12 апреля, 03:01
 
КультураЮрий КуклачевТеатр кошек КуклачеваМоскваТеатрНовости культуры
 
 
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