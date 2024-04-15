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Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста - РИА Новости, 15.04.2024
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10:14 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/kuklachev-1940071794.html
Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста
Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста - РИА Новости, 15.04.2024
Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста
Решение о переводе народного артиста РСФСР Юрия Куклачева из реанимации будет принято утром в понедельник, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T10:14
2024-04-15T10:14
рсфср
юрий куклачев
эдгард запашный
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Решение о переводе народного артиста РСФСР Юрия Куклачева из реанимации будет принято утром в понедельник, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене. Ранее она сообщала агентству, что состояние Куклачева стабильно тяжелое, ему делают кислородную поддержку. "В 11.00-12.00 консилиум по переводу из реанимации", - сказала собеседница агентства. Куклачеву в пятницу стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт. Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).
https://ria.ru/20240413/kuklachev-1939758172.html
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РИА Новости
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рсфср, юрий куклачев, эдгард запашный
РСФСР, Юрий Куклачев, Эдгард Запашный
Представитель Куклачева рассказала о состоянии артиста

Кардокене: решение о переводе Куклачева из реанимации примут утром в понедельник

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев
Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Решение о переводе народного артиста РСФСР Юрия Куклачева из реанимации будет принято утром в понедельник, сообщила РИА Новости представитель артиста Ольга Кардокене.
Ранее она сообщала агентству, что состояние Куклачева стабильно тяжелое, ему делают кислородную поддержку.
«
"В 11.00-12.00 консилиум по переводу из реанимации", - сказала собеседница агентства.
Куклачеву в пятницу стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас Сити холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщал, что Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт.
Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
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13 апреля, 09:31
 
РСФСРЮрий КуклачевЭдгард Запашный
 
 
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