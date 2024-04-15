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В Крыму на полгода запретили предоставлять работу иностранцам по патентам - РИА Новости, 15.04.2024
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14:30 15.04.2024 (обновлено: 16:22 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/krym-1940160308.html
В Крыму на полгода запретили предоставлять работу иностранцам по патентам
В Крыму на полгода запретили предоставлять работу иностранцам по патентам - РИА Новости, 15.04.2024
В Крыму на полгода запретили предоставлять работу иностранцам по патентам
Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что своим указом запретил на полгода предоставлять работу на основе патентов иностранцам по 35 видам РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:30
2024-04-15T16:22
республика крым
общество
россия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что своим указом запретил на полгода предоставлять работу на основе патентов иностранцам по 35 видам экономической деятельности.По его данным, более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство выявлено в Крыму, около 100 из них работали незаконно."Теперь, согласно указу, в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия. Также принят указ, устанавливающий запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, в определенные сферы", - написал Аксенов.В указе о временном запрете на работу сказано, что он вводится на 6 месяцев, в списке профессий - 35 видов экономической деятельности."Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России. Мы планируем до 1 мая подготовить законодательные инициативы об ужесточении мер воздействия и ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение порядка пребывания и последующего выдворения иностранцев, нарушивших российские законы", - написал Аксенов.Ранее глава республики сообщил о проведении проверок в отношении находящихся в Крыму иностранцев.
https://ria.ru/20240327/migranty-1936111321.html
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республика крым, общество, россия, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Общество, Россия, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму на полгода запретили предоставлять работу иностранцам по патентам

Глава Крыма Аксенов временно запретил иностранцам работать в некоторых сферах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что своим указом запретил на полгода предоставлять работу на основе патентов иностранцам по 35 видам экономической деятельности.
По его данным, более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство выявлено в Крыму, около 100 из них работали незаконно.
«
"Теперь, согласно указу, в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия. Также принят указ, устанавливающий запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, в определенные сферы", - написал Аксенов.
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В указе о временном запрете на работу сказано, что он вводится на 6 месяцев, в списке профессий - 35 видов экономической деятельности.
"Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России. Мы планируем до 1 мая подготовить законодательные инициативы об ужесточении мер воздействия и ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение порядка пребывания и последующего выдворения иностранцев, нарушивших российские законы", - написал Аксенов.
Ранее глава республики сообщил о проведении проверок в отношении находящихся в Крыму иностранцев.
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