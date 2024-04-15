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"Автотор" запустил производство автомобилей китайского бренда Jetour - РИА Новости, 15.04.2024
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14:29 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/krossover-1940160038.html
"Автотор" запустил производство автомобилей китайского бренда Jetour
"Автотор" запустил производство автомобилей китайского бренда Jetour - РИА Новости, 15.04.2024
"Автотор" запустил производство автомобилей китайского бренда Jetour
Калининградский "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Jetour, на конвейер завода встал кроссовер Dashing, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T14:29
2024-04-15T14:29
экономика
авто
калининград
россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Калининградский "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Jetour, на конвейер завода встал кроссовер Dashing, говорится в сообщении пресс-службы компании. "Автотор" приступил к промышленному производству автомобилей марки Jetour. Первой моделью бренда, которая выпускается на мощностях калининградского автопроизводителя, стал городской кроссовер Jetour Dashing", - отмечается в сообщении. Между компаниями было подписано советующее соглашение о сотрудничестве. В перспективе предусматривается поэтапное наращивание уровня локализации производства автомобилей Jetour. "Специалисты "Автотор" и Jetour уже приступили к подготовке и оснащению мощностей для производства продукции Jetour по полному циклу (сварка, окраска, сборка), которое планируется запустить в первом квартале 2025 года", - отметили в пресс-службе автопроизводителя. Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
https://ria.ru/20231026/krossover-1905447778.html
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экономика, авто, калининград, россия, автотор, bmw ag, bmw 1, kia rio, hyundai creta
Экономика, Авто, Калининград, Россия, Автотор, BMW AG, BMW 1, Kia Rio, Hyundai Creta
"Автотор" запустил производство автомобилей китайского бренда Jetour

"Автотор" запустил производство китайского кроссовера Jetour Dashing

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабочий на площадке завода "Автотор"
Рабочий на площадке завода Автотор - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Рабочий на площадке завода "Автотор". Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Калининградский "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Jetour, на конвейер завода встал кроссовер Dashing, говорится в сообщении пресс-службы компании.
"Автотор" приступил к промышленному производству автомобилей марки Jetour. Первой моделью бренда, которая выпускается на мощностях калининградского автопроизводителя, стал городской кроссовер Jetour Dashing", - отмечается в сообщении.
Между компаниями было подписано советующее соглашение о сотрудничестве. В перспективе предусматривается поэтапное наращивание уровня локализации производства автомобилей Jetour. "Специалисты "Автотор" и Jetour уже приступили к подготовке и оснащению мощностей для производства продукции Jetour по полному циклу (сварка, окраска, сборка), которое планируется запустить в первом квартале 2025 года", - отметили в пресс-службе автопроизводителя.
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
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ЭкономикаАвтоКалининградРоссияАвтоторBMW AGBMW 1Kia RioHyundai Creta
 
 
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