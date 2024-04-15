https://ria.ru/20240415/krossover-1940160038.html

"Автотор" запустил производство автомобилей китайского бренда Jetour

"Автотор" запустил производство автомобилей китайского бренда Jetour - РИА Новости, 15.04.2024

"Автотор" запустил производство автомобилей китайского бренда Jetour

Калининградский "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Jetour, на конвейер завода встал кроссовер Dashing, говорится в сообщении... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:29

2024-04-15T14:29

2024-04-15T14:29

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авто

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Калининградский "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Jetour, на конвейер завода встал кроссовер Dashing, говорится в сообщении пресс-службы компании. "Автотор" приступил к промышленному производству автомобилей марки Jetour. Первой моделью бренда, которая выпускается на мощностях калининградского автопроизводителя, стал городской кроссовер Jetour Dashing", - отмечается в сообщении. Между компаниями было подписано советующее соглашение о сотрудничестве. В перспективе предусматривается поэтапное наращивание уровня локализации производства автомобилей Jetour. "Специалисты "Автотор" и Jetour уже приступили к подготовке и оснащению мощностей для производства продукции Jetour по полному циклу (сварка, окраска, сборка), которое планируется запустить в первом квартале 2025 года", - отметили в пресс-службе автопроизводителя. Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.

https://ria.ru/20231026/krossover-1905447778.html

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