https://ria.ru/20240415/krazha-1940235517.html

На Ставрополье осудили 55 участников ОПГ за кражу зерна на крупную сумму

На Ставрополье осудили 55 участников ОПГ за кражу зерна на крупную сумму - РИА Новости, 15.04.2024

На Ставрополье осудили 55 участников ОПГ за кражу зерна на крупную сумму

Ипатовский районный суд Ставрополья вынес приговор 55 участникам преступной группировки, которые обвиняются в краже удобрений и озимой пшеницы на сумму более 35 РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T18:55

2024-04-15T18:55

2024-04-15T18:55

происшествия

россия

ставропольский краевой суд

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ПЯТИГОРСК, 15 апр - РИА Новости. Ипатовский районный суд Ставрополья вынес приговор 55 участникам преступной группировки, которые обвиняются в краже удобрений и озимой пшеницы на сумму более 35 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Ставропольского краевого суда. "Организованная группа, действующая в период с 2017 года по 2019 год в составе агрономов, механизаторов, комбайнеров, водителей, совершала хищение более одной тысячи тонн удобрений со складских помещений, а также путем занижения нормы их внесения в почву при обработке полей во время проведения сельскохозяйственных работ. Кроме того, в ходе уборочных работ подсудимыми похищено более 2 тысяч тонн озимой пшеницы, которая вывозилась с полей ООО. В результате указанных преступных действий ООО причинен ущерб на сумму более 35 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По информации регионального следственного управления СК РФ, в числе подсудимых оказались 53 работника ООО "Ставропольское Руно" и два бывших инспектора ГИБДД. "Следствием и судом установлено, что в 2017 году сотрудники полиции с целью тайного хищения минеральных удобрений и зерновых культур с полей и складских помещений ООО "Ставропольское Руно" и последующей их реализации создали устойчивую организованную группу. В состав группы они включили работников общества, распределив роли и обязанности между участниками", - отметили в пресс-службе управления. Приговором суда шестерым участникам организованной преступной группировки назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3,5 до 10 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом от 200 до 300 тысяч рублей. Остальным 49 членам группы назначено наказание на срок от одного года 11 месяцев до 3,5 лет лишения свободы условно со штрафами в размере от 100 до 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20240319/krazha-1934331291.html

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происшествия, россия, ставропольский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф