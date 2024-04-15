https://ria.ru/20240415/kosmos-1940153227.html

Россия и США планируют создать универсальные стыковочные модули

Россия и США планируют создать универсальные стыковочные модули - РИА Новости, 15.04.2024

Россия и США планируют создать универсальные стыковочные модули

"Роскосмос" и НАСА ведут переговоры о создании унифицированных стыковочных модулей для оказания помощи друг другу в космосе после завершения сотрудничества,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T14:18

2024-04-15T14:18

2024-04-15T14:18

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КАЛУГА, 15 апр - РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА ведут переговоры о создании унифицированных стыковочных модулей для оказания помощи друг другу в космосе после завершения сотрудничества, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "В интересах безопасности мы договариваемся о создании универсальных стыковочных модулей, потому что жизнь космонавта на орбите - это самое дорогое. В случае аварийных или каких-то непредвиденных (ситуаций - ред.) чтобы была возможность стыковаться российскими кораблями или американскими кораблями, здесь уже делить нечего, надо спасать людей. Я думаю, что в этом направлении мы продолжим работу", - сказал Борисов на лекции для учащихся, курсантов и студентов в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге. Он пояснил, что у РФ и США после 2030 года не просматривается таких масштабных совместных проектов, каковым сегодня является Международная космическая станция. "То есть, скорее всего, будет российская орбитальная станция, у китайцев есть свой проект, и у американцев будет свой проект", - добавил Борисов.

https://ria.ru/20240415/progress-1940137256.html

https://ria.ru/20240214/spacex-1927341461.html

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космос - риа наука, калуга, россия, сша, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, наса