СБУ задержала чиновников региональных таможен по подозрению в коррупции
СБУ задержала трех чиновников региональных таможен по подозрению в коррупции
© Фото : СБУСотрудник СБУ
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Трое чиновников региональных таможен задержаны на Украине по подозрению в коррупции, сообщили в понедельник в Службе безопасности.
"СБУ задержала трех чиновников региональных таможен, которые обложили "данью" украинских импортеров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.
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По ее информации, замначальника Ровненской областной таможни вымогал взятки за беспрепятственное таможенное оформление иностранных товаров, в противном случае грозил дополнительными проверками.
"В Киеве "на горячем" задержан заместитель начальника одного из таможенных постов столичной таможни, который осуществлял регулярные "поборы" с компаний внешнеэкономической деятельности… В Одесской области разоблачен в коррупции начальник одного из таможенных постов", - отметили в СБУ.
Против подозреваемых заведено уголовное дело по статье "получение должностным лицом неправомерной выгоды". Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
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