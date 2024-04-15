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В России выросли продажи коньяка - РИА Новости, 15.04.2024
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09:06 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/konyak-1940058655.html
В России выросли продажи коньяка
В России выросли продажи коньяка - РИА Новости, 15.04.2024
В России выросли продажи коньяка
Продажи коньяка в России за январь-март этого года выросли на 9,6% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом годом ранее, водки - на 1,6%, следует... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:06
2024-04-15T09:06
экономика
россия
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Продажи коньяка в России за январь-март этого года выросли на 9,6% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом годом ранее, водки - на 1,6%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. По данным ведомства, всего продажи коньяка в стране за этот период составили 3,551 миллиона декалитров, водки - 18,374 миллиона. Продажи виноградных вин возросли за отчетный период на 4,2%, до 13,249 миллиона декалитров, шампанских и игристых - на 13,3%, до 5,404 миллиона, ликерных вин - на 13,9%, до 292,4 тысячи декалитров. В целом же продажи алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличились за эти три месяца на 5,4%, до 56,118 миллиона декалитров. А реализация слабоалкогольной продукции выросла на 8,2% - до 4,589 миллиона декалитров.
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экономика, россия
Экономика, Россия
В России выросли продажи коньяка

Росалкогольтабакконтроль: продажи коньяка в январе-марте выросли на 9,6 процента

© Flickr / Johan LarssonБокал
Бокал - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Flickr / Johan Larsson
Бокал. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Продажи коньяка в России за январь-март этого года выросли на 9,6% в натуральном выражении в сравнении с тем же периодом годом ранее, водки - на 1,6%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля.
По данным ведомства, всего продажи коньяка в стране за этот период составили 3,551 миллиона декалитров, водки - 18,374 миллиона.
Продажи виноградных вин возросли за отчетный период на 4,2%, до 13,249 миллиона декалитров, шампанских и игристых - на 13,3%, до 5,404 миллиона, ликерных вин - на 13,9%, до 292,4 тысячи декалитров.
В целом же продажи алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличились за эти три месяца на 5,4%, до 56,118 миллиона декалитров. А реализация слабоалкогольной продукции выросла на 8,2% - до 4,589 миллиона декалитров.
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