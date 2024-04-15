https://ria.ru/20240415/konflikt-1940042811.html

В Германии неожиданно высказались о завершении конфликта на Украине

В Германии неожиданно высказались о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 15.04.2024

В Германии неожиданно высказались о завершении конфликта на Украине

Западным союзникам Киева следует признать реалии, сложившиеся в зоне боевых действий на Украине, и изменить формат дискуссий о возможных вариантах завершения... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T05:00

2024-04-15T05:00

2024-04-15T10:45

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Западным союзникам Киева следует признать реалии, сложившиеся в зоне боевых действий на Украине, и изменить формат дискуссий о возможных вариантах завершения конфликта, пишет журналист Berliner Zeitung Томас Фасбендер."Спустя почти 780 дней боевых действий настало время осознать действительность происходящего", — написал он.По мнению автора материала, подготовка какой бы то ни было наступательной операции потребовала бы от украинской стороны нескольких сотен тысяч опытных солдат, а также наличия существенных резервов техники, вооружений и боеприпасов. При этом провозглашенную Киевом цель по выходу на границы 1991 года журналист назвал "иллюзорной" даже при условии перевода всей экономики западных стран-союзников Киева на военные рельсы.Учитывая данное обстоятельство, автор статьи заявил, что Германии и западным политикам следует пересмотреть отношение к допустимости тех или иных вариантов разрешения конфликта."В Германии все время воспроизводятся одни и те же штампованные формулы: "Россия не имеет права победить. Украина не должна проиграть". Имеет. Должна. Как будто у Германии есть право голоса. Вас вообще интересует реальность?" — поинтересовался Фасбендер.В связи с этим публицист призвал западное политическое сообщество адекватно реагировать на меняющиеся реалии, не отказываясь от дискуссий о построении нового формата мироустройства.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что эпоха однополярного мироустройства уходит в прошлое. По его словам, попытки вновь создать такой мир приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете, а весь однополярный миропорядок, построенный Западом, антидемократичен, лжив и лицемерен.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1940025694.html

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