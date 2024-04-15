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В Германии неожиданно высказались о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:00 15.04.2024 (обновлено: 10:45 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/konflikt-1940042811.html
В Германии неожиданно высказались о завершении конфликта на Украине
В Германии неожиданно высказались о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 15.04.2024
В Германии неожиданно высказались о завершении конфликта на Украине
Западным союзникам Киева следует признать реалии, сложившиеся в зоне боевых действий на Украине, и изменить формат дискуссий о возможных вариантах завершения... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T05:00
2024-04-15T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
киев
россия
запад
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Западным союзникам Киева следует признать реалии, сложившиеся в зоне боевых действий на Украине, и изменить формат дискуссий о возможных вариантах завершения конфликта, пишет журналист Berliner Zeitung Томас Фасбендер."Спустя почти 780 дней боевых действий настало время осознать действительность происходящего", — написал он.По мнению автора материала, подготовка какой бы то ни было наступательной операции потребовала бы от украинской стороны нескольких сотен тысяч опытных солдат, а также наличия существенных резервов техники, вооружений и боеприпасов. При этом провозглашенную Киевом цель по выходу на границы 1991 года журналист назвал "иллюзорной" даже при условии перевода всей экономики западных стран-союзников Киева на военные рельсы.Учитывая данное обстоятельство, автор статьи заявил, что Германии и западным политикам следует пересмотреть отношение к допустимости тех или иных вариантов разрешения конфликта."В Германии все время воспроизводятся одни и те же штампованные формулы: "Россия не имеет права победить. Украина не должна проиграть". Имеет. Должна. Как будто у Германии есть право голоса. Вас вообще интересует реальность?" — поинтересовался Фасбендер.В связи с этим публицист призвал западное политическое сообщество адекватно реагировать на меняющиеся реалии, не отказываясь от дискуссий о построении нового формата мироустройства.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что эпоха однополярного мироустройства уходит в прошлое. По его словам, попытки вновь создать такой мир приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете, а весь однополярный миропорядок, построенный Западом, антидемократичен, лжив и лицемерен.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1940025694.html
https://ria.ru/20240414/ukraina-1940019585.html
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в мире, германия, украина, киев, россия, запад
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Киев, Россия, Запад
В Германии неожиданно высказались о завершении конфликта на Украине

BZ: Западу пора осознать, что Россия может победить в конфликте на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Западным союзникам Киева следует признать реалии, сложившиеся в зоне боевых действий на Украине, и изменить формат дискуссий о возможных вариантах завершения конфликта, пишет журналист Berliner Zeitung Томас Фасбендер.
"Спустя почти 780 дней боевых действий настало время осознать действительность происходящего", написал он.
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
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По мнению автора материала, подготовка какой бы то ни было наступательной операции потребовала бы от украинской стороны нескольких сотен тысяч опытных солдат, а также наличия существенных резервов техники, вооружений и боеприпасов. При этом провозглашенную Киевом цель по выходу на границы 1991 года журналист назвал "иллюзорной" даже при условии перевода всей экономики западных стран-союзников Киева на военные рельсы.
Учитывая данное обстоятельство, автор статьи заявил, что Германии и западным политикам следует пересмотреть отношение к допустимости тех или иных вариантов разрешения конфликта.
"В Германии все время воспроизводятся одни и те же штампованные формулы: "Россия не имеет права победить. Украина не должна проиграть". Имеет. Должна. Как будто у Германии есть право голоса. Вас вообще интересует реальность?" — поинтересовался Фасбендер.
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В связи с этим публицист призвал западное политическое сообщество адекватно реагировать на меняющиеся реалии, не отказываясь от дискуссий о построении нового формата мироустройства.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что эпоха однополярного мироустройства уходит в прошлое. По его словам, попытки вновь создать такой мир приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете, а весь однополярный миропорядок, построенный Западом, антидемократичен, лжив и лицемерен.
Изображение сгенерировано ИИ
Война с Европой становится неизбежна
13 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаКиевРоссияЗапад
 
 
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