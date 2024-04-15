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Чернышенко призвал ИТ-отрасль принять участие в конференции ЦИПР - РИА Новости, 15.04.2024
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15:54 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/konferentsiya-1940182790.html
Чернышенко призвал ИТ-отрасль принять участие в конференции ЦИПР
Чернышенко призвал ИТ-отрасль принять участие в конференции ЦИПР - РИА Новости, 15.04.2024
Чернышенко призвал ИТ-отрасль принять участие в конференции ЦИПР
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал руководителей цифровой трансформации и ИТ-компании принять участие в конференции "Цифровая... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T15:54
2024-04-15T15:54
технологии
россия
нижегородская область
нижний новгород
дмитрий чернышенко
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал руководителей цифровой трансформации и ИТ-компании принять участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), сообщила пресс-служба вице-премьера РФ. Ежегодная конференция ЦИПР пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая. Это одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации нацпроекта "Цифровая экономика". "Зампред правительства РФ провел совещание с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации (ФРЦТ и РЦТ) и призвал РЦТ всех уровней и ИТ-компании принять участие в мероприятии, а также оказать содействие в организации пленарной и тематических сессий", - говорится в сообщении. Вице-премьер РФ также подчеркнул важность участия в премии CIPR Digital-2024 в области цифровых технологий. "Сбор заявок на премию CIPR Digital-2024 заканчивается 19 апреля. Поэтому каждый руководитель цифровой трансформации, курирующий цифровую деятельность в своем ведомстве или регионе, обязательно должен подать заявку. Остается мало времени, прошу коллег ускориться", – цитирует пресс-служба слова Чернышенко. Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на данный момент уже подготовлена концепция ЦИПР-2024, разработан проект деловой программы, определены основные треки. "Ключевой тематикой ЦИПР в 2024 году выбрана "Экономика данных". Именно так называется новый национальный проект, о запуске которого заявил президент России Владимир Путин. В рамках деловой программы пройдет более 100 сессий. Впервые предусмотрен открытый формат - 24 мая все желающие смогут бесплатно посетить выставочную часть форума и ряд секций деловой программы", – сообщил глава Нижегородской области. Никитин добавил, что деловая программа ЦИПР-2024 включает пять тематических треков, раскрывающих различные аспекты цифровизации. Один из треков – ЦИПР.Дети – впервые будет посвящен вопросам цифровых технологий в жизни подрастающего поколения.
https://ria.ru/20240206/chernyshenko-1925633655.html
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нижегородская область
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технологии, россия, нижегородская область, нижний новгород, дмитрий чернышенко, глеб никитин
Технологии, Россия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Дмитрий Чернышенко, Глеб Никитин
Чернышенко призвал ИТ-отрасль принять участие в конференции ЦИПР

Чернышенко призвал руководителей ИТ-компаний принять участие в конференции ЦИПР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВице-премьер Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал руководителей цифровой трансформации и ИТ-компании принять участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), сообщила пресс-служба вице-премьера РФ.
Ежегодная конференция ЦИПР пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая. Это одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации нацпроекта "Цифровая экономика".
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"Зампред правительства РФ провел совещание с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации (ФРЦТ и РЦТ) и призвал РЦТ всех уровней и ИТ-компании принять участие в мероприятии, а также оказать содействие в организации пленарной и тематических сессий", - говорится в сообщении.
Вице-премьер РФ также подчеркнул важность участия в премии CIPR Digital-2024 в области цифровых технологий.
"Сбор заявок на премию CIPR Digital-2024 заканчивается 19 апреля. Поэтому каждый руководитель цифровой трансформации, курирующий цифровую деятельность в своем ведомстве или регионе, обязательно должен подать заявку. Остается мало времени, прошу коллег ускориться", – цитирует пресс-служба слова Чернышенко.
Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, на данный момент уже подготовлена концепция ЦИПР-2024, разработан проект деловой программы, определены основные треки.
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"Ключевой тематикой ЦИПР в 2024 году выбрана "Экономика данных". Именно так называется новый национальный проект, о запуске которого заявил президент России Владимир Путин. В рамках деловой программы пройдет более 100 сессий. Впервые предусмотрен открытый формат - 24 мая все желающие смогут бесплатно посетить выставочную часть форума и ряд секций деловой программы", – сообщил глава Нижегородской области.
Никитин добавил, что деловая программа ЦИПР-2024 включает пять тематических треков, раскрывающих различные аспекты цифровизации. Один из треков – ЦИПР.Дети – впервые будет посвящен вопросам цифровых технологий в жизни подрастающего поколения.
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