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Подполье сообщило об ударе по Кировограду в направлении аэродрома ВСУ - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 15.04.2024 (обновлено: 17:09 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/kirovograd-1940201729.html
Подполье сообщило об ударе по Кировограду в направлении аэродрома ВСУ
Подполье сообщило об ударе по Кировограду в направлении аэродрома ВСУ - РИА Новости, 15.04.2024
Подполье сообщило об ударе по Кировограду в направлении аэродрома ВСУ
По северо-восточной окраине украинского города Кировоград нанесен удар, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:54
2024-04-15T17:09
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
сергей лебедев
кропивницкий (бывший кировоград)
украина
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. По северо-восточной окраине украинского города Кировоград нанесен удар, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Конкретики пока нет, но говорят, что в направлении местного аэродрома. Это северо-восточная окраина города. Кстати, военный аэродром Канатово тоже в том направлении и не сильно далеко от города", — пояснил собеседник агентства.В шести украинских регионах, в том числе в Кировоградской области, действовала воздушная тревога.Местные СМИ сообщали о взрывах в Кировограде, Харькове и Полтаве.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в боях с ВСУ армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934867025.html
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кировоградская область
кропивницкий (бывший кировоград)
украина
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в мире, кировоградская область, сергей лебедев, кропивницкий (бывший кировоград), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Сергей Лебедев, Кропивницкий (бывший Кировоград), Украина
Подполье сообщило об ударе по Кировограду в направлении аэродрома ВСУ

Лебедев сообщил о прилете в Кировограде в направлении аэродрома Канатово

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. По северо-восточной окраине украинского города Кировоград нанесен удар, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Конкретики пока нет, но говорят, что в направлении местного аэродрома. Это северо-восточная окраина города. Кстати, военный аэродром Канатово тоже в том направлении и не сильно далеко от города", — пояснил собеседник агентства.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
СМИ: половина Украины осталась без света и отопления
22 марта, 10:48
В шести украинских регионах, в том числе в Кировоградской области, действовала воздушная тревога.
Местные СМИ сообщали о взрывах в Кировограде, Харькове и Полтаве.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в боях с ВСУ армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные в Полтаве - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Подполье сообщило об ударе по Полтаве
Вчера, 14:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировоградская областьСергей ЛебедевКропивницкий (бывший Кировоград)Украина
 
 
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