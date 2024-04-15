https://ria.ru/20240415/kirovograd-1940201729.html

Подполье сообщило об ударе по Кировограду в направлении аэродрома ВСУ

Подполье сообщило об ударе по Кировограду в направлении аэродрома ВСУ - РИА Новости, 15.04.2024

Подполье сообщило об ударе по Кировограду в направлении аэродрома ВСУ

По северо-восточной окраине украинского города Кировоград нанесен удар, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T16:54

2024-04-15T16:54

2024-04-15T17:09

специальная военная операция на украине

в мире

кировоградская область

сергей лебедев

кропивницкий (бывший кировоград)

украина

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. По северо-восточной окраине украинского города Кировоград нанесен удар, сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Конкретики пока нет, но говорят, что в направлении местного аэродрома. Это северо-восточная окраина города. Кстати, военный аэродром Канатово тоже в том направлении и не сильно далеко от города", — пояснил собеседник агентства.В шести украинских регионах, в том числе в Кировоградской области, действовала воздушная тревога.Местные СМИ сообщали о взрывах в Кировограде, Харькове и Полтаве.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в боях с ВСУ армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934867025.html

https://ria.ru/20240415/poltava-1940165599.html

кировоградская область

кропивницкий (бывший кировоград)

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, кировоградская область, сергей лебедев, кропивницкий (бывший кировоград), украина