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Полиция назвала число военнобязанных, доставленных силой в военкомат Киева - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 15.04.2024 (обновлено: 16:49 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/kiev-1940193924.html
Полиция назвала число военнобязанных, доставленных силой в военкомат Киева
Полиция назвала число военнобязанных, доставленных силой в военкомат Киева - РИА Новости, 15.04.2024
Полиция назвала число военнобязанных, доставленных силой в военкомат Киева
Главное управление Нацполиции в Киеве сообщило агентству УНН, что с начала года его сотрудники силой доставили в городской военкомат более 1 тысячи... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T16:27
2024-04-15T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
закарпатская область
владимир зеленский
николай азаров (политик)
верховная рада украины
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Главное управление Нацполиции в Киеве сообщило агентству УНН, что с начала года его сотрудники силой доставили в городской военкомат более 1 тысячи военнообязанных. "С начала 2024 года полиция Киева доставила в Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат - ред.) 1 108 военнообязанных", - приводит украинское агентство УНН ответ на запрос в полицейский главк. Отмечается, что военкомат запросил полицию установить место пребывания 3439 граждан, уклоняющихся от мобилизации, и доставить их для привлечения к административной ответственности. Кроме того, отмечает агентство, с начала года до 1 апреля районные военкоматы в Киеве составили 1306 административных протоколов. С начала года на Украине увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение своих полномочий. Ранее в понедельник бывший премьер-министр страны Николай Азаров сообщил, что сотрудники военкоматов на Украине во время мобилизации начали применять оружие, в Закарпатской области мужчина при попытке избежать насильственного захвата был ранен. Верховная рада 11 апреля приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения его на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940056619.html
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в мире, украина, киев, закарпатская область, владимир зеленский, николай азаров (политик), верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Закарпатская область, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Полиция назвала число военнобязанных, доставленных силой в военкомат Киева

Киевская полиция силой доставила 1108 человек в военкомат с начала 2024 года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники украинской полиции в Киеве
Сотрудники украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники украинской полиции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Главное управление Нацполиции в Киеве сообщило агентству УНН, что с начала года его сотрудники силой доставили в городской военкомат более 1 тысячи военнообязанных.
"С начала 2024 года полиция Киева доставила в Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат - ред.) 1 108 военнообязанных", - приводит украинское агентство УНН ответ на запрос в полицейский главк.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Украинские военные готовы дезертировать из-за законопроекта о мобилизации
Вчера, 08:48
Отмечается, что военкомат запросил полицию установить место пребывания 3439 граждан, уклоняющихся от мобилизации, и доставить их для привлечения к административной ответственности. Кроме того, отмечает агентство, с начала года до 1 апреля районные военкоматы в Киеве составили 1306 административных протоколов.
С начала года на Украине увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение своих полномочий. Ранее в понедельник бывший премьер-министр страны Николай Азаров сообщил, что сотрудники военкоматов на Украине во время мобилизации начали применять оружие, в Закарпатской области мужчина при попытке избежать насильственного захвата был ранен.
Военкомат в городе Дунаевцы Хмельницкой области на Украине
На Украине сотрудники военкомата избили женщину, пишут СМИ
14 апреля, 09:45
Верховная рада 11 апреля приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения его на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЗакарпатская областьВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)Верховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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