Полиция назвала число военнобязанных, доставленных силой в военкомат Киева
Киевская полиция силой доставила 1108 человек в военкомат с начала 2024 года
Сотрудники украинской полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Главное управление Нацполиции в Киеве сообщило агентству УНН, что с начала года его сотрудники силой доставили в городской военкомат более 1 тысячи военнообязанных.
"С начала 2024 года полиция Киева доставила в Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат - ред.) 1 108 военнообязанных", - приводит украинское агентство УНН ответ на запрос в полицейский главк.
Отмечается, что военкомат запросил полицию установить место пребывания 3439 граждан, уклоняющихся от мобилизации, и доставить их для привлечения к административной ответственности. Кроме того, отмечает агентство, с начала года до 1 апреля районные военкоматы в Киеве составили 1306 административных протоколов.
С начала года на Украине увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение своих полномочий. Ранее в понедельник бывший премьер-министр страны Николай Азаров сообщил, что сотрудники военкоматов на Украине во время мобилизации начали применять оружие, в Закарпатской области мужчина при попытке избежать насильственного захвата был ранен.
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Верховная рада 11 апреля приняла законопроект об усилении мобилизации на Украине. Из текста документа накануне внесения его на рассмотрение во втором чтении в парламент комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил пункт о демобилизации. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.