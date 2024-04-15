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В Химках прошел финал кибертурнира "Битва школ" - РИА Новости, 15.04.2024
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17:23 15.04.2024 (обновлено: 18:16 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/kiberturnir-1940204364.html
В Химках прошел финал кибертурнира "Битва школ"
В Химках прошел финал кибертурнира "Битва школ" - РИА Новости, 15.04.2024
В Химках прошел финал кибертурнира "Битва школ"
В подмосковных Химках прошел финал второго сезона соревнований по киберспорту "Битва школ 2.0", за звание лучших в игре Counter-Strike 2 сразились 192... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:23
2024-04-15T18:16
химки
московская область (подмосковье)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В подмосковных Химках прошел финал второго сезона соревнований по киберспорту "Битва школ 2.0", за звание лучших в игре Counter-Strike 2 сразились 192 химкинских школьника — 32 киберспортивные команды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. По итогам отборочных игр в финал вышли две команды. Первое место заняли победители первого сезона турнира - Aquiver из Аэрокосмического лицея, второе — Team Nagien из школы "Триумф", третье место разделили две команды - из гимназии №9 и школы №1. "Химкинская "Битва школ" — самый масштабный кибертурнир в Подмосковье. Впервые мы провели его еще в прошлом году по инициативе наших школьников. В финале сразились лучшие. Ребята заранее продумали тактику и стратегию своей игры. Победителей наградим уже на этой неделе", — цитирует пресс-служба главу городского округа Химки Дмитрия Волошина. Заключительный матч прошел в химкинском киберклубе. Для болельщиков организовали прямую трансляцию. "Атмосфера на турнире невероятная. Каждый такой турнир — это эмоции, адреналин. Видно, как горят глаза у ребят, они искренне поддерживают друг друга и вместе радуются победам", — поделился ведущий турнира "Битва школ" Александр Степанов. Перед финальным турниром каждый участник из двух команд прошел небольшой опрос. Ребята делились эмоциями и рассказывали, насколько для каждого из них важно участие в турнире. "Каждый турнир для меня — возможность показать себя, конечно, настрой только на победу. Долгие тренировки, разработка стратегии — без этого невозможно ни одно состязание. Также нравится изучать тактику соперника, это всегда интересно", — сказал игрок команды Aquiver Аэрокосмического лицея Владимир Никольцев. Впервые кибертурнир "Битва школ" провели в 2023 году по инициативе химкинских школьников. Организатором выступает Управление молодежной политики и территориального развития администрации Химок.
https://ria.ru/20240412/khimki-1939662336.html
https://ria.ru/20240405/rekonstruktsiya-1938080891.html
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химки, московская область (подмосковье), дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)

В Химках прошел финал кибертурнира "Битва школ"

© Фото : администрация городского округа ХимкиУчастники кибертурнира "Битва школ" в Химках
Участники кибертурнира Битва школ в Химках - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : администрация городского округа Химки
Участники кибертурнира "Битва школ" в Химках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В подмосковных Химках прошел финал второго сезона соревнований по киберспорту "Битва школ 2.0", за звание лучших в игре Counter-Strike 2 сразились 192 химкинских школьника — 32 киберспортивные команды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
По итогам отборочных игр в финал вышли две команды. Первое место заняли победители первого сезона турнира - Aquiver из Аэрокосмического лицея, второе — Team Nagien из школы "Триумф", третье место разделили две команды - из гимназии №9 и школы №1.
"Химкинская "Битва школ" — самый масштабный кибертурнир в Подмосковье. Впервые мы провели его еще в прошлом году по инициативе наших школьников. В финале сразились лучшие. Ребята заранее продумали тактику и стратегию своей игры. Победителей наградим уже на этой неделе", — цитирует пресс-служба главу городского округа Химки Дмитрия Волошина.
Заключительный матч прошел в химкинском киберклубе. Для болельщиков организовали прямую трансляцию.
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"Атмосфера на турнире невероятная. Каждый такой турнир — это эмоции, адреналин. Видно, как горят глаза у ребят, они искренне поддерживают друг друга и вместе радуются победам", — поделился ведущий турнира "Битва школ" Александр Степанов.
Перед финальным турниром каждый участник из двух команд прошел небольшой опрос. Ребята делились эмоциями и рассказывали, насколько для каждого из них важно участие в турнире.
«
"Каждый турнир для меня — возможность показать себя, конечно, настрой только на победу. Долгие тренировки, разработка стратегии — без этого невозможно ни одно состязание. Также нравится изучать тактику соперника, это всегда интересно", — сказал игрок команды Aquiver Аэрокосмического лицея Владимир Никольцев.
Впервые кибертурнир "Битва школ" провели в 2023 году по инициативе химкинских школьников. Организатором выступает Управление молодежной политики и территориального развития администрации Химок.
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