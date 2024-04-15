https://ria.ru/20240415/kiberturnir-1940204364.html

В Химках прошел финал кибертурнира "Битва школ"

В Химках прошел финал кибертурнира "Битва школ" - РИА Новости, 15.04.2024

В Химках прошел финал кибертурнира "Битва школ"

В подмосковных Химках прошел финал второго сезона соревнований по киберспорту "Битва школ 2.0", за звание лучших в игре Counter-Strike 2 сразились 192... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T17:23

2024-04-15T17:23

2024-04-15T18:16

химки

московская область (подмосковье)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В подмосковных Химках прошел финал второго сезона соревнований по киберспорту "Битва школ 2.0", за звание лучших в игре Counter-Strike 2 сразились 192 химкинских школьника — 32 киберспортивные команды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. По итогам отборочных игр в финал вышли две команды. Первое место заняли победители первого сезона турнира - Aquiver из Аэрокосмического лицея, второе — Team Nagien из школы "Триумф", третье место разделили две команды - из гимназии №9 и школы №1. "Химкинская "Битва школ" — самый масштабный кибертурнир в Подмосковье. Впервые мы провели его еще в прошлом году по инициативе наших школьников. В финале сразились лучшие. Ребята заранее продумали тактику и стратегию своей игры. Победителей наградим уже на этой неделе", — цитирует пресс-служба главу городского округа Химки Дмитрия Волошина. Заключительный матч прошел в химкинском киберклубе. Для болельщиков организовали прямую трансляцию. "Атмосфера на турнире невероятная. Каждый такой турнир — это эмоции, адреналин. Видно, как горят глаза у ребят, они искренне поддерживают друг друга и вместе радуются победам", — поделился ведущий турнира "Битва школ" Александр Степанов. Перед финальным турниром каждый участник из двух команд прошел небольшой опрос. Ребята делились эмоциями и рассказывали, насколько для каждого из них важно участие в турнире. "Каждый турнир для меня — возможность показать себя, конечно, настрой только на победу. Долгие тренировки, разработка стратегии — без этого невозможно ни одно состязание. Также нравится изучать тактику соперника, это всегда интересно", — сказал игрок команды Aquiver Аэрокосмического лицея Владимир Никольцев. Впервые кибертурнир "Битва школ" провели в 2023 году по инициативе химкинских школьников. Организатором выступает Управление молодежной политики и территориального развития администрации Химок.

https://ria.ru/20240412/khimki-1939662336.html

https://ria.ru/20240405/rekonstruktsiya-1938080891.html

химки

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки, московская область (подмосковье), дмитрий волошин (глава городского округа химки)