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Московские предприятия химпрома увеличивают объемы производства - РИА Новости, 15.04.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:13 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/khimprom-1940025877.html
Московские предприятия химпрома увеличивают объемы производства
Московские предприятия химпрома увеличивают объемы производства - РИА Новости, 15.04.2024
Московские предприятия химпрома увеличивают объемы производства
Московские предприятия химической промышленности активно увеличивают объемы своего производства и успешно закрывают растущие потребности рынка в качественных... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T09:13
2024-04-15T09:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Московские предприятия химической промышленности активно увеличивают объемы своего производства и успешно закрывают растущие потребности рынка в качественных товарах, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."В Москве в сфере химической промышленности работает более 260 заводов. Всесторонняя поддержка города, а также удобная инфраструктура и доступ к развитым рынкам сбыта способствуют устойчивому росту отрасли. Компании столичного химпрома наращивают производственную базу, выводят на рынок востребованные товары и увеличивают объемы выпуска продукции, уверенно закрывая потребности потребителей", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что в прошлом году в столице почти в 4 раза вырос объем производства полиэтилена в первичных формах и на 15% – изготовление лакокрасочных материалов.Отмечается, что в прошлом году московскому производителю ТД "Полимир" удалось нарастить объем выпуска упаковочных материалов на 40% благодаря расширению площадки и вводу нового оборудования. На данном предприятии создают упаковки из полиэтилена: упаковочные и подарочные пакеты, пакеты-майки, грипперы с замками Zip-Lock, мусорные мешки, пакеты с вырубной, петлевой и пластмассовой ручками и прочее.В свою очередь, гендиректор компании Станислав Булгаков заявил, что на сегодняшний день в штате компании числятся более 150 человек. Они трудятся на современном промышленном оборудовании.В пресс-службе отметили, что еще одна московская компания "Экопарковка.ру" по итогам первого квартала текущего года нарастила производство газонной решетки почти в 2,5 раза.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина на территории Москвы реализуется комплекс мер, направленных на рост инвестпривлекательности мегаполиса для российских промышленников и развитие производства. Здесь созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Представители бизнеса могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки от властей столицы, среди которых целевые займы, субсидии, ряд антикризисных инструментов и прочее.На сегодняшний день в городе работает свыше 4,2 тыс. промплощадок, на которых трудятся порядка 725 тыс. человек. Каждый год открывается около 40-50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.Ранее Овчинский сообщил, что компанией-резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва" был создан опытный образец набора экспериментов для изучения школьниками неорганической и органической химии.
https://ria.ru/20240414/nabor-1939833942.html
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владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Московские предприятия химпрома увеличивают объемы производства

© Пресс-служба ДИППМосковские предприятия химпрома увеличивают объемы производства
Московские предприятия химпрома увеличивают объемы производства
© Пресс-служба ДИПП
Московские предприятия химпрома увеличивают объемы производства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Московские предприятия химической промышленности активно увеличивают объемы своего производства и успешно закрывают растущие потребности рынка в качественных товарах, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"В Москве в сфере химической промышленности работает более 260 заводов. Всесторонняя поддержка города, а также удобная инфраструктура и доступ к развитым рынкам сбыта способствуют устойчивому росту отрасли. Компании столичного химпрома наращивают производственную базу, выводят на рынок востребованные товары и увеличивают объемы выпуска продукции, уверенно закрывая потребности потребителей", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
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Он добавил, что в прошлом году в столице почти в 4 раза вырос объем производства полиэтилена в первичных формах и на 15% – изготовление лакокрасочных материалов.
Отмечается, что в прошлом году московскому производителю ТД "Полимир" удалось нарастить объем выпуска упаковочных материалов на 40% благодаря расширению площадки и вводу нового оборудования. На данном предприятии создают упаковки из полиэтилена: упаковочные и подарочные пакеты, пакеты-майки, грипперы с замками Zip-Lock, мусорные мешки, пакеты с вырубной, петлевой и пластмассовой ручками и прочее.
В свою очередь, гендиректор компании Станислав Булгаков заявил, что на сегодняшний день в штате компании числятся более 150 человек. Они трудятся на современном промышленном оборудовании.
В пресс-службе отметили, что еще одна московская компания "Экопарковка.ру" по итогам первого квартала текущего года нарастила производство газонной решетки почти в 2,5 раза.
По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина на территории Москвы реализуется комплекс мер, направленных на рост инвестпривлекательности мегаполиса для российских промышленников и развитие производства. Здесь созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Представители бизнеса могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки от властей столицы, среди которых целевые займы, субсидии, ряд антикризисных инструментов и прочее.
На сегодняшний день в городе работает свыше 4,2 тыс. промплощадок, на которых трудятся порядка 725 тыс. человек. Каждый год открывается около 40-50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.
Ранее Овчинский сообщил, что компанией-резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва" был создан опытный образец набора экспериментов для изучения школьниками неорганической и органической химии.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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12 апреля, 12:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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