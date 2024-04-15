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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 15.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает в понедельник украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T08:40
2024-04-15T08:40
2024-04-15T08:40
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает в понедельник украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении. Тревога в регионе не объявлялась. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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Херсон, Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы