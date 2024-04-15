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В Британии оценили последствия иранской атаки на Израиль - РИА Новости, 15.04.2024
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11:23 15.04.2024 (обновлено: 11:24 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/kemeron-1940097612.html
В Британии оценили последствия иранской атаки на Израиль
В Британии оценили последствия иранской атаки на Израиль - РИА Новости, 15.04.2024
В Британии оценили последствия иранской атаки на Израиль
Иранская атака против Израиля в ответ на израильский удар по иранскому консульству в Сирии была сильно непропорциональна и могла повлечь за собой тысячи жертв,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T11:23
2024-04-15T11:24
в мире
космос - риа наука
израиль
иран
тегеран (город)
дэвид кэмерон
бени ганц
хамас
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Иранская атака против Израиля в ответ на израильский удар по иранскому консульству в Сирии была сильно непропорциональна и могла повлечь за собой тысячи жертв, заявил в понедельник глава британского МИД Дэвид Кэмерон в эфире телеканала Sky News. "Я бы поспорил, что тут есть огромная разница между тем, что сделал Израиль в Дамаске и, как я сказал, запуском Ираном по Израилю 301 боеприпаса. Впервые атака государства против государства… Страны имеют право отвечать, когда они чувствуют, что подверглись агрессии, конечно, это так, однако посмотрите на масштаб этого ответа. Если бы эти вооружения не были сбиты, могли бы быть тысячи жертв", - сказал он. По словам Кэмерона, несмотря на масштаб нападения, предпринятые Ираном действия стали для Тегерана "двойным поражением" во многих аспектах. "Атака стала практически полной неудачей, и они (Иран - ред.) раскрыли миру, что они оказывают пагубное влияние на регион, будучи готовыми на такое", - сказал министр. При этом, говоря об израильском ударе по иранскому консульству в Дамаске, повлекшим за собой ответ Тегерана, Кэмерон заявил, что "полностью понимает" раздражение Израиля по поводу действий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в том числе якобы их поддержки палестинского движения ХАМАС. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240412/vmeshatelstvo-1939693824.html
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в мире, космос - риа наука, израиль, иран, тегеран (город), дэвид кэмерон, бени ганц, хамас, корпус стражей исламской революции, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Космос - РИА Наука, Израиль, Иран, Тегеран (город), Дэвид Кэмерон, Бени Ганц, ХАМАС, Корпус стражей исламской революции, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Британии оценили последствия иранской атаки на Израиль

Кэмерон: иранская атака на Израиль могла повлечь за собой тысячи жертв

© AP Photo / Sam MednickРабота системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Иранская атака против Израиля в ответ на израильский удар по иранскому консульству в Сирии была сильно непропорциональна и могла повлечь за собой тысячи жертв, заявил в понедельник глава британского МИД Дэвид Кэмерон в эфире телеканала Sky News.
«
"Я бы поспорил, что тут есть огромная разница между тем, что сделал Израиль в Дамаске и, как я сказал, запуском Ираном по Израилю 301 боеприпаса. Впервые атака государства против государства… Страны имеют право отвечать, когда они чувствуют, что подверглись агрессии, конечно, это так, однако посмотрите на масштаб этого ответа. Если бы эти вооружения не были сбиты, могли бы быть тысячи жертв", - сказал он.
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По словам Кэмерона, несмотря на масштаб нападения, предпринятые Ираном действия стали для Тегерана "двойным поражением" во многих аспектах.
"Атака стала практически полной неудачей, и они (Иран - ред.) раскрыли миру, что они оказывают пагубное влияние на регион, будучи готовыми на такое", - сказал министр.
При этом, говоря об израильском ударе по иранскому консульству в Дамаске, повлекшим за собой ответ Тегерана, Кэмерон заявил, что "полностью понимает" раздражение Израиля по поводу действий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в том числе якобы их поддержки палестинского движения ХАМАС.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанесло удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
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По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
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В миреКосмос - РИА НаукаИзраильИранТегеран (город)Дэвид КэмеронБени ГанцХАМАСКорпус стражей исламской революцииОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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