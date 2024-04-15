https://ria.ru/20240415/kapremont-1940271882.html

В Сургутском районе Югры запланировали капремонт более шести км дорог

В Сургутском районе Югры запланировали капремонт более шести км дорог - РИА Новости, 15.04.2024

В Сургутском районе Югры запланировали капремонт более шести км дорог

Капитальный ремонт более 6 километров автодорог запланирован в Сургутском районе Югры в 2024 году, на эти цели выделено порядка 230 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T22:32

2024-04-15T22:32

2024-04-15T22:32

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

белый яр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Капитальный ремонт более 6 километров автодорог запланирован в Сургутском районе Югры в 2024 году, на эти цели выделено порядка 230 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В Сургутском районе запланирован капремонт более 6 километров дорог. На это предусмотрено более 230 миллионов рублей из муниципального и регионального бюджетов. Это участки общей площадью свыше 48 тысяч квадратных метров", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в поселке Солнечный работы запланированы на четырех улицах, также дороги будут отремонтированы в Белом Яре и Угуте. Объекты ремонтной кампании определяются по заявкам поселений в соответствии с ранжированием. Также в этом году, по словам Трубецкого, намечен ремонт автодорог вне границ поселений. Стоимость таких работ оценивается почти в 4 миллиона рублей, которые выделены из муниципального бюджета. Последние несколько лет в формировании списка дорог, подлежащих ремонту в Сургутском районе, участвуют жители путем рейтингового голосования, потом к отбору подключаются главы и формируются списки. По данным властей, дорожники планируют приступить к ремонту сразу после майских праздников.

https://ria.ru/20240410/remont-1939027865.html

сургутский район

белый яр

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сургутский район, белый яр