Рейтинг@Mail.ru
В Сургутском районе Югры запланировали капремонт более шести км дорог - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
22:32 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/kapremont-1940271882.html
В Сургутском районе Югры запланировали капремонт более шести км дорог
В Сургутском районе Югры запланировали капремонт более шести км дорог - РИА Новости, 15.04.2024
В Сургутском районе Югры запланировали капремонт более шести км дорог
Капитальный ремонт более 6 километров автодорог запланирован в Сургутском районе Югры в 2024 году, на эти цели выделено порядка 230 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:32
2024-04-15T22:32
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
белый яр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145589/75/1455897573_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0cdbdc40a9ba4735b3bcbf43c518f0bf.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Капитальный ремонт более 6 километров автодорог запланирован в Сургутском районе Югры в 2024 году, на эти цели выделено порядка 230 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В Сургутском районе запланирован капремонт более 6 километров дорог. На это предусмотрено более 230 миллионов рублей из муниципального и регионального бюджетов. Это участки общей площадью свыше 48 тысяч квадратных метров", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в поселке Солнечный работы запланированы на четырех улицах, также дороги будут отремонтированы в Белом Яре и Угуте. Объекты ремонтной кампании определяются по заявкам поселений в соответствии с ранжированием. Также в этом году, по словам Трубецкого, намечен ремонт автодорог вне границ поселений. Стоимость таких работ оценивается почти в 4 миллиона рублей, которые выделены из муниципального бюджета. Последние несколько лет в формировании списка дорог, подлежащих ремонту в Сургутском районе, участвуют жители путем рейтингового голосования, потом к отбору подключаются главы и формируются списки. По данным властей, дорожники планируют приступить к ремонту сразу после майских праздников.
https://ria.ru/20240410/remont-1939027865.html
сургутский район
белый яр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145589/75/1455897573_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9cd013f2d38cc8657628d20c7e1ec6e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сургутский район, белый яр
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Белый Яр

В Сургутском районе Югры запланировали капремонт более шести км дорог

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Города России. Сургут. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апр – РИА Новости. Капитальный ремонт более 6 километров автодорог запланирован в Сургутском районе Югры в 2024 году, на эти цели выделено порядка 230 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"В Сургутском районе запланирован капремонт более 6 километров дорог. На это предусмотрено более 230 миллионов рублей из муниципального и регионального бюджетов. Это участки общей площадью свыше 48 тысяч квадратных метров", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в поселке Солнечный работы запланированы на четырех улицах, также дороги будут отремонтированы в Белом Яре и Угуте. Объекты ремонтной кампании определяются по заявкам поселений в соответствии с ранжированием.
Также в этом году, по словам Трубецкого, намечен ремонт автодорог вне границ поселений. Стоимость таких работ оценивается почти в 4 миллиона рублей, которые выделены из муниципального бюджета.
Последние несколько лет в формировании списка дорог, подлежащих ремонту в Сургутском районе, участвуют жители путем рейтингового голосования, потом к отбору подключаются главы и формируются списки. По данным властей, дорожники планируют приступить к ремонту сразу после майских праздников.
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Сургутский район Югры направит 125 млн рублей на ремонт школ и детсадов
10 апреля, 10:59
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районБелый Яр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала