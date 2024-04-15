Рейтинг@Mail.ru
Не менее девяти ракет Ирана попали по израильским авиабазам, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/izrail-1940050557.html
Не менее девяти ракет Ирана попали по израильским авиабазам, пишут СМИ
Не менее девяти ракет Ирана попали по израильским авиабазам, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2024
Не менее девяти ракет Ирана попали по израильским авиабазам, пишут СМИ
По меньшей мере девять иранских ракет попали по двум израильским авиабазам в ходе атаки, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванное американское... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T07:33
2024-04-15T07:33
в мире
израиль
иран
сирия
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
оон
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939899948_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6ee7f0e12192c424084c05ffbc3a0a2d.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. По меньшей мере девять иранских ракет попали по двум израильским авиабазам в ходе атаки, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванное американское официальное лицо. "По меньшей мере девять иранских ракет пробили израильское ПВО и попали по двум израильским авиабазам", - указывает телеканал. Отмечается, что пять баллистических ракет попали по военно-воздушной базе Израиля "Неватим", повредив транспортный самолет C-130, взлетно-посадочную полосу и складские помещения. Четыре ракеты попали по авиабазе Израиля в районе пустыни Негев, о значительном ущербе не сообщается. Иранский государственный телевизионный канал Press TV накануне заявлял, что иранские ВС выпустили в ходе атаки по Израилю в ночь на воскресенье семь гиперзвуковых ракет, ни одна их них не была перехвачена израильскими ПВО. При этом телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников ранее сообщал, что военные США перехватили более 70 БПЛА и как минимум три баллистические ракеты в ходе атаки Ирана на Израиль. Израильские власти при этом говорят о перехвате более 99% ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые задействовал Иран в операции возмездия за уничтожение своего консульства в Сирии. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240415/izrail-1940045354.html
https://ria.ru/20240415/ssha-1940037924.html
израиль
иран
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0e/1939899948_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40fa9eddcf447beb40ebf9a3b2a2f581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, сирия, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Сирия, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Не менее девяти ракет Ирана попали по израильским авиабазам, пишут СМИ

ABC News: по меньшей мере девять иранских ракет попали по авиабазам Израиля

© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана, - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. По меньшей мере девять иранских ракет попали по двум израильским авиабазам в ходе атаки, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.
"По меньшей мере девять иранских ракет пробили израильское ПВО и попали по двум израильским авиабазам", - указывает телеканал.
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Рой дронов способен оказать давление на систему ПВО Израиля, пишут СМИ
05:37
Отмечается, что пять баллистических ракет попали по военно-воздушной базе Израиля "Неватим", повредив транспортный самолет C-130, взлетно-посадочную полосу и складские помещения. Четыре ракеты попали по авиабазе Израиля в районе пустыни Негев, о значительном ущербе не сообщается.
Иранский государственный телевизионный канал Press TV накануне заявлял, что иранские ВС выпустили в ходе атаки по Израилю в ночь на воскресенье семь гиперзвуковых ракет, ни одна их них не была перехвачена израильскими ПВО. При этом телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников ранее сообщал, что военные США перехватили более 70 БПЛА и как минимум три баллистические ракеты в ходе атаки Ирана на Израиль. Израильские власти при этом говорят о перехвате более 99% ракет и беспилотных летательных аппаратов, которые задействовал Иран в операции возмездия за уничтожение своего консульства в Сирии.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
США уничтожили более 80 дронов в ходе атаки Ирана на Израиль
02:41
 
В миреИзраильИранСирияАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала