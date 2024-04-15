https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html

Атака Ирана на Израиль стала постановкой Салтыкова-Щедрина

Атака Ирана на Израиль стала постановкой Салтыкова-Щедрина - РИА Новости, 15.04.2024

Атака Ирана на Израиль стала постановкой Салтыкова-Щедрина

В выходные на Ближнем Востоке давали постановку Салтыкова-Щедрина про медведя на воеводстве, от которого злодейств ждали, а он чижика съел. Роль медведя... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T08:00

2024-04-15T08:00

2024-04-15T08:28

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израиль

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В выходные на Ближнем Востоке давали постановку Салтыкова-Щедрина про медведя на воеводстве, от которого злодейств ждали, а он чижика съел. Роль медведя превосходно сыграл Иран.Самой массированной в истории Израиля и первой в своем роде иранской ракетно-дроновой атаке предшествовало уничтожение консульства Тегерана в столице Сирии: израильская авиация сравняла его с землей, убив 13 человек. Целью израильтян наверняка было убийство генералов КСИР, о нахождении которых в здании сообщила разведка. То есть власти Израиля руководствовались логикой подрывника-наемника из анекдота, которому номер квартиры будущей жертвы для выполнения заказа знать не нужно — достаточно номера дома.Это феноменальная наглость, удар по международному праву, отрицание канонов цивилизованной войны. В истории всякое бывало — вплоть до того, что одна ядерная держава отбомбилась по посольству другой, как поступили американцы с китайской дипмиссией в Югославии в 1999 году. Однако все тогда понимали, что это "сопутствующий ущерб" без умысла, а в израильском случае умысел очевиден. Он делает налет на Дамаск таким же "выходом за флажки", каким для самого Ирана в 1979-м стал захват посольства США в Тегеране.Этот захват превратил Исламскую Республику не только во врага Америки, но и в международного изгоя. Она получила имидж страны, чья власть руководствуется мистическим шиитским фанатизмом, готова нарушать все мыслимые догмы, непредсказуема и чрезвычайно опасна. Когда в таком государстве начались ракетно-ядерные разработки, санкции против нее вводил не Запад, а Совбез ООН, то есть Россия с Китаем тоже.Шли годы. Все это время Иран считался смертельным врагом своих бывших (при прошлом режиме) друзей — США и Израиля, который был провозглашен аятоллами "пешкой мирового шайтана" (то есть Америки), осуществляющего геноцид мусульман. А после уничтожения своего консульства в Дамаске "государство исламистских фанатиков, упивающихся ненавистью к Израилю" (по версии самого Израиля и Запада), получило в свои руки casus belli — легитимный повод для войны и возмездия за все, включая Газу.В Тегеране зразу заявили, что ответ воспоследует, а в Израиле начали готовиться к очередному Судному дню. Ближний Восток ждал апокалипсиса, но медведь пришел — и чижика съел. Удар по еврейскому государству, сколь бы рекордным и массированным ни был, не привел к человеческим жертвам и значимым повреждениям.В то же время, перегрузив израильскую систему ПВО, иранцы все-таки достали гиперзвуковыми ракетами до авиабазы в пустыне Негев, с которой осуществлялась атака на консульство. Это не особенно навредило базе, но продемонстрировало ее уязвимость.Атака оказалась отражена в основном благодаря израильской системе "Железный купол", помощи союзников Израиля — американских и британских войск в регионе, а также соседей — Иордании и Саудовской Аравии. При этом Иран ведет себя так, как будто результат его удовлетворил, что можно было бы счесть "хорошей миной при плохой игре", если бы не одно но: иранцы ведь открыто старались, чтобы их вендетта ограничилась фейерверком — эффектным и дорогим, но относительно безопасным.Например, они не только предупредили об ударе всех соседей, включая тех, кто сотрудничает с Израилем, но и провели консультации с США. Чего не сделали (и это даже странно) — не распространили программки с картой бомбоубежищ и не записали объявления для радио:— Товарищи евреи! Мы готовимся вам жестоко мстить. Подготовьтесь к этому, пожалуйста, чтобы не задело.В общем, возмездие по-ирански сильно напоминает "Ограбление по-итальянски", где Марио шел грабить банк под аплодисменты всего города. Город (весь мир) не то чтобы аплодирует Ирану, но уговаривает Израиль согласиться с ним в том, что инцидент исчерпан.Ответ на вопрос, почему Иран ведет себя именно так, может быть предельно скучным: потому что режим аятолл, которому приписывали опасную непредсказуемость и религиозное безумие, уже очень давно поступает исключительно рационально. Несмотря на жесткость социальных догматов, это позволило ему не только удержаться у власти, но и десятилетиями развивать крайне сложную страну в условиях противостояния с Западом, санкций, войн с суннитами, угрозы тюркского сепаратизма на севере и регулярных попыток "помайданить" в столице.Иран не мог оставить инцидент в Дамаске без ответа. Но ему не нужна опасная стычка с Израилем сейчас, пока приоритеты — это выстраивание в регионе так называемого "шиитского треугольника", борьба за Йемен и модернизация экономики. Аятоллы — не зверь на воеводстве как проводник тупой силы, а только играют эту роль. Прорычав лозунги священной войны и съев чижика в полном соответствии с дуэльным кодексом, медведь снял шкуру и продолжил деятельность по сбережению собственного леса и экспансии в соседние. То есть ведет себя, как обычный политик.Как безумец ведет себя израильский премьер Биньямин Нетаньяху — и не только в Дамаске.По ряду внутриполитических причин он больше не в состоянии быть премьером мирного времени и остается у власти только в условиях войны. Завершив операцию в Газе, Нетаньяху будет прямо заинтересован в стычке с Ираном вплоть до по-настоящему страшных сценариев с ударами по ядерным объектам. Обоснование ожидается примерно такое: раз Иран может "поцарапать" ракетой авиабазу в Негеве, он сможет ее и уничтожить, если оснастит ракету ядерным зарядом.Парадокс XXI века в том, что экзистенциальная угроза, которая может ввергнуть Ближний Восток в еще более огненное безумие, исходит не от радикальных мистических богословов, а от вполне светской, западной и как будто предсказуемой верхушки Израиля, который прежде считался форпостом здравого смысла в регионе. Подобный сюжет не приходил в голову даже Салтыкову-Щедрину, так что в споре метафор опять побеждает жизнь.

https://ria.ru/20240414/udary-1939896711.html

https://ria.ru/20240410/blizhniy_vostok-1938912739.html

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

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Крупнейшая атака Ирана на Израиль Иран в субботу поздно вечером атаковал Израиль с помощью беспилотников. По данным СМИ, было выпущено 185 дронов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля". Утверждается, что большую часть снарядов Израиль сбил за пределами своей территории. В отражении атаки принимали участие также американские и британские военные. Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) заявил, что нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение иранского консульства в Сирии в начале апреля. 2024-04-15T08:00 true PT2M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

аналитика, израиль, в мире, иран, хамас, обострение ситуации между ираном и израилем, хезболла, тель-авив