Израиль хочет разжечь огонь на Ближнем Востоке, заявил эксперт
Эксперт: Израиль хочет разжечь огонь на Ближнем Востоке на пользу Западу
Разрушенное после израильского авиаудара здание в Ливане. Архивное фото
САН-САЛЬВАДОР (Сальвадор), 15 апр - РИА Новости. Израиль хочет разжечь огонь на всем Ближнем Востоке, в чем есть плюсы для Запада, сообщил РИА Новости международный эксперт Давид Эрнандес.
"Ответ Ирана, запустившего более 300 дронов и ракет в направлении Израиля, это законная защита, ответ на бомбардировку со стороны Израиля", - сказал он.
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"Израиль хочет разжечь огонь на всей территории Ближнего Востока, будучи не в состоянии уничтожить военное крыло ХАМАС", - добавил эксперт.
"С другой стороны, новая война на Ближнем востоке могла бы укрепить военно-промышленный комплекс США, также как и промышленность Великобритании, Германии, Франции и Италии", - подчеркнул Эрнандес.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.