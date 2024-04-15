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Израиль хочет разжечь огонь на Ближнем Востоке, заявил эксперт - РИА Новости, 15.04.2024
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03:35 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/izrail-1940040360.html
Израиль хочет разжечь огонь на Ближнем Востоке, заявил эксперт
Израиль хочет разжечь огонь на Ближнем Востоке, заявил эксперт - РИА Новости, 15.04.2024
Израиль хочет разжечь огонь на Ближнем Востоке, заявил эксперт
Израиль хочет разжечь огонь на всем Ближнем Востоке, в чем есть плюсы для Запада, сообщил РИА Новости международный эксперт Давид Эрнандес. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T03:35
2024-04-15T03:35
в мире
израиль
ближний восток
иран
хамас
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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САН-САЛЬВАДОР (Сальвадор), 15 апр - РИА Новости. Израиль хочет разжечь огонь на всем Ближнем Востоке, в чем есть плюсы для Запада, сообщил РИА Новости международный эксперт Давид Эрнандес. "Ответ Ирана, запустившего более 300 дронов и ракет в направлении Израиля, это законная защита, ответ на бомбардировку со стороны Израиля", - сказал он. "Израиль хочет разжечь огонь на всей территории Ближнего Востока, будучи не в состоянии уничтожить военное крыло ХАМАС", - добавил эксперт. "С другой стороны, новая война на Ближнем востоке могла бы укрепить военно-промышленный комплекс США, также как и промышленность Великобритании, Германии, Франции и Италии", - подчеркнул Эрнандес. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939948581.html
https://ria.ru/20240415/ssha-1940037310.html
израиль
ближний восток
иран
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в мире, израиль, ближний восток, иран, хамас, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Ближний Восток, Иран, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Израиль хочет разжечь огонь на Ближнем Востоке, заявил эксперт

Эксперт: Израиль хочет разжечь огонь на Ближнем Востоке на пользу Западу

© AFP 2024Разрушенное после израильского авиаудара здание в Ливане
Разрушенное после израильского авиаудара здание в Ливане - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AFP 2024
Разрушенное после израильского авиаудара здание в Ливане. Архивное фото
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САН-САЛЬВАДОР (Сальвадор), 15 апр - РИА Новости. Израиль хочет разжечь огонь на всем Ближнем Востоке, в чем есть плюсы для Запада, сообщил РИА Новости международный эксперт Давид Эрнандес.
"Ответ Ирана, запустившего более 300 дронов и ракет в направлении Израиля, это законная защита, ответ на бомбардировку со стороны Израиля", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ
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"Израиль хочет разжечь огонь на всей территории Ближнего Востока, будучи не в состоянии уничтожить военное крыло ХАМАС", - добавил эксперт.
"С другой стороны, новая война на Ближнем востоке могла бы укрепить военно-промышленный комплекс США, также как и промышленность Великобритании, Германии, Франции и Италии", - подчеркнул Эрнандес.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
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В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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В миреИзраильБлижний ВостокИранХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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