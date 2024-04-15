https://ria.ru/20240415/izrail-1940040360.html

Израиль хочет разжечь огонь на Ближнем Востоке, заявил эксперт

Израиль хочет разжечь огонь на Ближнем Востоке, заявил эксперт - РИА Новости, 15.04.2024

Израиль хочет разжечь огонь на Ближнем Востоке, заявил эксперт

Израиль хочет разжечь огонь на всем Ближнем Востоке, в чем есть плюсы для Запада, сообщил РИА Новости международный эксперт Давид Эрнандес. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T03:35

2024-04-15T03:35

2024-04-15T03:35

в мире

израиль

ближний восток

иран

хамас

армия обороны израиля (цахал)

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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САН-САЛЬВАДОР (Сальвадор), 15 апр - РИА Новости. Израиль хочет разжечь огонь на всем Ближнем Востоке, в чем есть плюсы для Запада, сообщил РИА Новости международный эксперт Давид Эрнандес. "Ответ Ирана, запустившего более 300 дронов и ракет в направлении Израиля, это законная защита, ответ на бомбардировку со стороны Израиля", - сказал он. "Израиль хочет разжечь огонь на всей территории Ближнего Востока, будучи не в состоянии уничтожить военное крыло ХАМАС", - добавил эксперт. "С другой стороны, новая война на Ближнем востоке могла бы укрепить военно-промышленный комплекс США, также как и промышленность Великобритании, Германии, Франции и Италии", - подчеркнул Эрнандес. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939948581.html

https://ria.ru/20240415/ssha-1940037310.html

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в мире, израиль, ближний восток, иран, хамас, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем