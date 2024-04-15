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Израиль не ищет войны с Ираном, заявил президент еврейского государства - РИА Новости, 15.04.2024
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02:36 15.04.2024 (обновлено: 02:41 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/izrail-1940037745.html
Израиль не ищет войны с Ираном, заявил президент еврейского государства
Израиль не ищет войны с Ираном, заявил президент еврейского государства - РИА Новости, 15.04.2024
Израиль не ищет войны с Ираном, заявил президент еврейского государства
Израиль не ищет войны с Ираном и прорабатывает ответ на воздушную атаку с его стороны, проявляя сдержанность, помня о последствиях и учитывая мнение союзников,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T02:36
2024-04-15T02:41
в мире
израиль
иран
сша
ицхак герцог
юлий эдельштейн
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
обострение ситуации между ираном и израилем
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр – РИА Новости. Израиль не ищет войны с Ираном и прорабатывает ответ на воздушную атаку с его стороны, проявляя сдержанность, помня о последствиях и учитывая мнение союзников, заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог в интервью британскому телеканалу Sky News. Израильтяне под давлением США воздержались от того, чтобы немедленно контратаковать Иран, запустивший сотни беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет в отместку за бомбардировку своего консульства в Сирии, но говорят о неизбежности реакции в той или иной форме. "Мы проявляем сдержанность и знаем о последствиях, ведем обсуждения с нашими партнерами, мы рассматриваем все варианты. Я уверен, что мы предпримем необходимые шаги для защиты нашего народа. Войны мы не ищем", - сказал Герцог. Иранскую атаку он назвал "объявлением войны". В интервью американскому телеканалу CNN Герцог заявил о необходимости "баланса в этой ситуации". Израиль, по его словам, ведет себя "хладнокровно" и "очень ответственно", поддерживает "тесный контакт" с союзниками на тему реагирования. В Израиле, парламентской республике, президент выполняет в основном церемониальные функции и отстранен от принятия политических решений. Председатель комитета кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн в интервью Sky News допустил, что израильский ответ будет асимметричным, но "обязательно болезненным". "Где конкретно и как именно? Я не думаю, что мы обязаны информировать иранцев об этом", - сказал он.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html
https://ria.ru/20240415/izrail-1940033128.html
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в мире, израиль, иран, сша, ицхак герцог, юлий эдельштейн, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, США, Ицхак Герцог, Юлий Эдельштейн, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Израиль не ищет войны с Ираном, заявил президент еврейского государства

Ицхак Герцог: Израиль не ищет войны с Ираном и прорабатывает ответ на его атаку

© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана, - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр – РИА Новости. Израиль не ищет войны с Ираном и прорабатывает ответ на воздушную атаку с его стороны, проявляя сдержанность, помня о последствиях и учитывая мнение союзников, заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог в интервью британскому телеканалу Sky News.
Израильтяне под давлением США воздержались от того, чтобы немедленно контратаковать Иран, запустивший сотни беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет в отместку за бомбардировку своего консульства в Сирии, но говорят о неизбежности реакции в той или иной форме.
Изображение сгенерировано ИИ
Израилю постучали по крыше
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"Мы проявляем сдержанность и знаем о последствиях, ведем обсуждения с нашими партнерами, мы рассматриваем все варианты. Я уверен, что мы предпримем необходимые шаги для защиты нашего народа. Войны мы не ищем", - сказал Герцог.
Иранскую атаку он назвал "объявлением войны".
В интервью американскому телеканалу CNN Герцог заявил о необходимости "баланса в этой ситуации". Израиль, по его словам, ведет себя "хладнокровно" и "очень ответственно", поддерживает "тесный контакт" с союзниками на тему реагирования.
В Израиле, парламентской республике, президент выполняет в основном церемониальные функции и отстранен от принятия политических решений.
Председатель комитета кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн в интервью Sky News допустил, что израильский ответ будет асимметричным, но "обязательно болезненным". "Где конкретно и как именно? Я не думаю, что мы обязаны информировать иранцев об этом", - сказал он.
Президент США Джо Байден возвращается в Белый дом для обсуждения эскалации на Ближнем Востоке. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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00:50
 
В миреИзраильИранСШАИцхак ГерцогЮлий ЭдельштейнОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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