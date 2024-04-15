https://ria.ru/20240415/izrail-1940037745.html

Израиль не ищет войны с Ираном, заявил президент еврейского государства

Израиль не ищет войны с Ираном, заявил президент еврейского государства - РИА Новости, 15.04.2024

Израиль не ищет войны с Ираном, заявил президент еврейского государства

Израиль не ищет войны с Ираном и прорабатывает ответ на воздушную атаку с его стороны, проявляя сдержанность, помня о последствиях и учитывая мнение союзников,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T02:36

2024-04-15T02:36

2024-04-15T02:41

в мире

израиль

иран

сша

ицхак герцог

юлий эдельштейн

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр – РИА Новости. Израиль не ищет войны с Ираном и прорабатывает ответ на воздушную атаку с его стороны, проявляя сдержанность, помня о последствиях и учитывая мнение союзников, заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог в интервью британскому телеканалу Sky News. Израильтяне под давлением США воздержались от того, чтобы немедленно контратаковать Иран, запустивший сотни беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет в отместку за бомбардировку своего консульства в Сирии, но говорят о неизбежности реакции в той или иной форме. "Мы проявляем сдержанность и знаем о последствиях, ведем обсуждения с нашими партнерами, мы рассматриваем все варианты. Я уверен, что мы предпримем необходимые шаги для защиты нашего народа. Войны мы не ищем", - сказал Герцог. Иранскую атаку он назвал "объявлением войны". В интервью американскому телеканалу CNN Герцог заявил о необходимости "баланса в этой ситуации". Израиль, по его словам, ведет себя "хладнокровно" и "очень ответственно", поддерживает "тесный контакт" с союзниками на тему реагирования. В Израиле, парламентской республике, президент выполняет в основном церемониальные функции и отстранен от принятия политических решений. Председатель комитета кнессета по иностранным делам и обороне Юлий Эдельштейн в интервью Sky News допустил, что израильский ответ будет асимметричным, но "обязательно болезненным". "Где конкретно и как именно? Я не думаю, что мы обязаны информировать иранцев об этом", - сказал он.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939948955.html

https://ria.ru/20240415/izrail-1940033128.html

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в мире, израиль, иран, сша, ицхак герцог, юлий эдельштейн, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, обострение ситуации между ираном и израилем