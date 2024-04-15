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Израиль может ответить на атаку Ирана уже в понедельник, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2024
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00:49 15.04.2024 (обновлено: 01:07 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/izrail-1940032964.html
Израиль может ответить на атаку Ирана уже в понедельник, пишут СМИ
Израиль может ответить на атаку Ирана уже в понедельник, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2024
Израиль может ответить на атаку Ирана уже в понедельник, пишут СМИ
Израиль может ответить на атаку Ирана уже в понедельник, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и других западных стран. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T00:49
2024-04-15T01:07
в мире
израиль
иран
сирия
армия обороны израиля (цахал)
министерство обороны сша
оон
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Израиль может ответить на атаку Ирана уже в понедельник, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и других западных стран. "США и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро ответит на иранские атаки, возможно уже в понедельник", - пишет газета. Газета не называет имен конкретных чиновников, однако приводит цитату высокопоставленного члена администрации президента США Джо Байдена о том, что в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер попытался отговорить Израиль от поспешной реакции на атаку Ирана."Думаю, что президент (США – ред.) провел дискуссию о том, что, чтобы попытаться замедлить ход событий, все обдумать, учитывая то, через что нам пришлось пройти", - приводит газета слова чиновника.Ранее телеканал "Кан 11" сообщил, что Израиль был готов немедленно контратаковать Иран, но, как минимум, отложил операцию после звонка президента США Джо Байдена.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240415/oon-1940030511.html
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израиль
иран
сирия
сша
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в мире, израиль, иран, сирия, армия обороны израиля (цахал), министерство обороны сша, оон, обострение ситуации между ираном и израилем, джо байден, биньямин нетаньяху, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Иран, Сирия, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Министерство обороны США, ООН, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль может ответить на атаку Ирана уже в понедельник, пишут СМИ

WSJ: в США ожидают, что Израиль может ответить на атаку Ирана уже в понедельник

© AP Photo / Tomer NeubergИзраильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана, - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Tomer Neuberg
Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" во время перехвата ракет, запущенных из Ирана,. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Израиль может ответить на атаку Ирана уже в понедельник, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и других западных стран.
"США и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро ответит на иранские атаки, возможно уже в понедельник", - пишет газета.
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Небензя призвал Израиль отказаться от дальнейшей эскалации
00:07
Газета не называет имен конкретных чиновников, однако приводит цитату высокопоставленного члена администрации президента США Джо Байдена о том, что в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер попытался отговорить Израиль от поспешной реакции на атаку Ирана.
"Думаю, что президент (США – ред.) провел дискуссию о том, что, чтобы попытаться замедлить ход событий, все обдумать, учитывая то, через что нам пришлось пройти", - приводит газета слова чиновника.
Ранее телеканал "Кан 11" сообщил, что Израиль был готов немедленно контратаковать Иран, но, как минимум, отложил операцию после звонка президента США Джо Байдена.
Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани слушает выступление Постоянного представителя Израиля Гилада Эрдана на экстренном заседании Совбеза ООН. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Иран реализовал свое право на самозащиту, заявил постпред при ООН
00:38
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани и постпред Сирии при ООН Бассам Саббагна экстренном заседании Совбеза ООН. 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Иран не ищет эскалации на Ближнем Востоке, заявил постпред при ООН
00:34
 
В миреИзраильИранСирияАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Министерство обороны СШАООНОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемДжо БайденБиньямин НетаньяхуСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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