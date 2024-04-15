https://ria.ru/20240415/izrail-1940032964.html

Израиль может ответить на атаку Ирана уже в понедельник, пишут СМИ

Израиль может ответить на атаку Ирана уже в понедельник, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2024

Израиль может ответить на атаку Ирана уже в понедельник, пишут СМИ

Израиль может ответить на атаку Ирана уже в понедельник, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и других западных стран. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T00:49

2024-04-15T00:49

2024-04-15T01:07

в мире

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иран

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министерство обороны сша

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обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Израиль может ответить на атаку Ирана уже в понедельник, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и других западных стран. "США и западные чиновники ожидают, что Израиль быстро ответит на иранские атаки, возможно уже в понедельник", - пишет газета. Газета не называет имен конкретных чиновников, однако приводит цитату высокопоставленного члена администрации президента США Джо Байдена о том, что в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер попытался отговорить Израиль от поспешной реакции на атаку Ирана."Думаю, что президент (США – ред.) провел дискуссию о том, что, чтобы попытаться замедлить ход событий, все обдумать, учитывая то, через что нам пришлось пройти", - приводит газета слова чиновника.Ранее телеканал "Кан 11" сообщил, что Израиль был готов немедленно контратаковать Иран, но, как минимум, отложил операцию после звонка президента США Джо Байдена.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что вооруженные силы приведены в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил, что будет поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше". Удар по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.

https://ria.ru/20240415/oon-1940030511.html

https://ria.ru/20240415/iran-1940032238.html

https://ria.ru/20240415/oon-1940031868.html

израиль

иран

сирия

сша

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