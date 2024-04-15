https://ria.ru/20240415/isk-1940218826.html

Суд взыскал 114,8 миллиона евро со структур трейдера Glencore

Суд взыскал 114,8 миллиона евро со структур трейдера Glencore - РИА Новости, 15.04.2024

Суд взыскал 114,8 миллиона евро со структур трейдера Glencore

Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с четырех структур международного трейдера Glencore около 114,8 миллиона евро (более 11,4 миллиарда рублей по... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T17:59

2024-04-15T17:59

2024-04-15T18:20

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с четырех структур международного трейдера Glencore около 114,8 миллиона евро (более 11,4 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Суд обратил взыскание на 0,57% акций "Роснефти", принадлежащих одному из ответчиков Glencore Group Funding Limited (ОАЭ) или иной компании, входящей в группу Glencore. Ответчиками также являются холдинговая Glencore PLC, британская Glencore UK Ltd, швейцарская Glencore International AG.Суд отклонил единственное требование истца – об обязании Glencore PLC раскрыть информацию о ее бенефициарных владельцах.Этот спор связан с договором, по которому швейцарский трейдер Сбербанка Sber Trading Swiss AG поставил нефть британской Glencore Energy UK Ltd, третьему лицу в процессе. Покупатель нефть не оплатил ввиду правил, применяемых в Glencore к российским подсанкционным лицам.Право требовать задолженность в размере около 114,8 миллиона евро Sber Trading Swiss уступила Сбербанку. Поскольку, по мнению истца, совместными действиями компаний группы Glencore в виде следования антироссийским санкциям ему причинен вред, иск о взыскании убытков предъявлен к головной структуре Glencore PLC, а также к ее "дочкам", имеющим имущество в России, на которое может быть обращено взыскание в случае удовлетворения иска.Арбитражный суд Москвы в феврале прошлого года по иску Сбербанка взыскал около 117 миллионов евро по этому же договору о выкупе будущей продукции от 22 октября 2020 года за поставку нефти на границы Украины с Венгрией и Словакией с самого основного должника – Glencore Energy UK Ltd. Решение не было обжаловано и вступило в силу, но не было исполнено, так как приставы не нашли у должника активов.Ответчики Glencore PLC и Glencore Group Funding Limited в понедельник заявили в суде, что компании группы не могут отвечать по обязательствам одного из юрлиц группы и что Сбербанк должен был добиваться исполнения первого решения. Представитель Glencore PLC отметил, что стоимость ценных бумаг, на которые истец просит обратить взыскание, втрое превышает размер задолженности. При этом он заявил, что решение не будет исполнено, так как акции находятся на счетах типа "С".Glencore - один из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре.

https://ria.ru/20240227/delo-1929711445.html

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экономика, москва, оаэ, glencore international , роснефть, сбербанк россии