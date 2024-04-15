Вагенкнехт упрекнула раскритиковавших Иран, но не осудивших Израиль
В ФРГ упрекнули в двойных стандартах осудивших Иран, но не осудивших Израиль
© AP Photo / Markus SchreiberСара Вагенкнехт
© AP Photo / Markus Schreiber
Сара Вагенкнехт . Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Севим Дагделен назвала "невыносимыми двойными стандартами" осуждение иранской атаки на Израиль и отсутствие осуждения израильской атаки на иранское консульство в Дамаске.
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"Невыносимые двойные стандарты: любой, кто не осудил нападение Израиля на иранское посольство, выставляет себя ненадежным, осуждая иранское нападение. Пугает, как партии светофора (правящая коалиция - ред.) и блок ХДС/ХСС сейчас в очередной раз упиваются эскалацией. Главная задача сейчас - деэскалация! Германия не должна участвовать в возможной новой войне на Ближнем Востоке посредством поставок оружия, а должна сделать всё, чтобы обеспечить, наконец, немедленное и безоговорочное прекращение огня в секторе Газе", - написала Дагделен в социальной сети Х.
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
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