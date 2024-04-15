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Вероятность растет. На Украине испугались ударов Ирана - РИА Новости, 15.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:26 15.04.2024 (обновлено: 17:44 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/iran-1940209828.html
Вероятность растет. На Украине испугались ударов Ирана
Вероятность растет. На Украине испугались ударов Ирана - РИА Новости, 15.04.2024
Вероятность растет. На Украине испугались ударов Ирана
Удары Ирана по Израилю могут спровоцировать войну между двумя странами, что заставит США закрыть украинский фронт, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T17:26
2024-04-15T17:44
специальная военная операция на украине
в мире
иран
украина
обострение ситуации между ираном и израилем
сша
израиль
россия
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Удары Ирана по Израилю могут спровоцировать войну между двумя странами, что заставит США закрыть украинский фронт, пишет издание "Страна.ua".По мнению авторов материала, последние события в регионе доказывают реальную возможность войны, в которую может втянуть Вашингтон."С учетом существующей перспективы для США втягивания в войну на Ближнем Востоке, Вашингтон может прийти к выводу, что нужно закрывать украинский фронт, потому что тянуть военно-техническую и финансовую поддержку сразу двух полномасштабных войн для США проблематично", — говорится в публикации.Как отмечает издание, ситуация усугубляется еще и тем, что "полыхнуть" может не только на Ближнем Востоке, но и на Тайване и на Корейском полуострове.&quot;И это увеличивает вероятность того, что Вашингтон попытается убедить украинскую власть согласиться с вариантом остановки войны по линии фронта путем договоренностей с Россией на тех или иных условиях&quot;, — предполагают авторы статьи.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействовали от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая дроны-камикадзе Shahed.ЦАХАЛ привели вооруженные силы в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил о намерении поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".Удар по зданию Генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель — бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
https://ria.ru/20240415/odessa-1940193696.html
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в мире, иран, украина, обострение ситуации между ираном и израилем, сша, израиль, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иран, Украина, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, США, Израиль, Россия
Вероятность растет. На Украине испугались ударов Ирана

"Страна.ua": эскалация на Ближнем Востоке может завершить конфликт на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Удары Ирана по Израилю могут спровоцировать войну между двумя странами, что заставит США закрыть украинский фронт, пишет издание "Страна.ua".
По мнению авторов материала, последние события в регионе доказывают реальную возможность войны, в которую может втянуть Вашингтон.
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"С учетом существующей перспективы для США втягивания в войну на Ближнем Востоке, Вашингтон может прийти к выводу, что нужно закрывать украинский фронт, потому что тянуть военно-техническую и финансовую поддержку сразу двух полномасштабных войн для США проблематично", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, ситуация усугубляется еще и тем, что "полыхнуть" может не только на Ближнем Востоке, но и на Тайване и на Корейском полуострове.
«

"И это увеличивает вероятность того, что Вашингтон попытается убедить украинскую власть согласиться с вариантом остановки войны по линии фронта путем договоренностей с Россией на тех или иных условиях", — предполагают авторы статьи.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействовали от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая дроны-камикадзе Shahed.
ЦАХАЛ привели вооруженные силы в повышенную боевую готовность. Пентагон заявил о намерении поддерживать Израиль, а миссия Ирана в ООН назвала происходящее конфликтом Тегерана и Тель-Авива, призвав Вашингтон "держаться подальше".
Удар по зданию Генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель — бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИранУкраинаОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемСШАИзраильРоссия
 
 
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