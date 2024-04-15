Вероятность растет. На Украине испугались ударов Ирана
"Страна.ua": эскалация на Ближнем Востоке может завершить конфликт на Украине
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Удары Ирана по Израилю могут спровоцировать войну между двумя странами, что заставит США закрыть украинский фронт, пишет издание "Страна.ua".
По мнению авторов материала, последние события в регионе доказывают реальную возможность войны, в которую может втянуть Вашингтон.
"С учетом существующей перспективы для США втягивания в войну на Ближнем Востоке, Вашингтон может прийти к выводу, что нужно закрывать украинский фронт, потому что тянуть военно-техническую и финансовую поддержку сразу двух полномасштабных войн для США проблематично", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, ситуация усугубляется еще и тем, что "полыхнуть" может не только на Ближнем Востоке, но и на Тайване и на Корейском полуострове.
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"И это увеличивает вероятность того, что Вашингтон попытается убедить украинскую власть согласиться с вариантом остановки войны по линии фронта путем договоренностей с Россией на тех или иных условиях", — предполагают авторы статьи.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил в ночь на воскресенье, что наносит удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля. В атаке, по разным данным, задействовали от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая дроны-камикадзе Shahed.
Удар по зданию Генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске израильские ВВС нанесли 1 апреля. По данным КСИР, тогда погибли семь офицеров корпуса, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников: Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель — бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Тегеран заявлял, что оставляет за собой право ответить.